林昀儒不敵「宿敵」張本智和　第4局錯失2局點止步倫敦賽4強

▲台灣桌球一哥林昀儒止步倫敦球星挑戰賽男單4強。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今晚出戰WTT倫敦球星挑戰賽男單4強，與日本「宿敵」張本智和爭決賽門票，開賽氣勢如虹以11比5先馳得點，無奈接下來以9比11、3比11、10比12連丟3局，最終以總局數1比3落敗，止步此站男單4強。

林昀儒目前世界排名第11，對手張本智和則位列世界第4，雙方過去10次交手，小林3勝7敗落居下風，但今年的仁川冠軍賽與美國大滿貫賽分別各取1勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小林今日開賽就迅速進入狀況，打出4比0攻勢，接連讓張本「揮空」和回球出界，逐步拉開7比1大幅領先，以10比5取得5個局點，僅花6分鐘就以11比5收下首局。

次局兩人形成拉鋸，小林在雙方相持之下，正反手發揮穩定，一路打到了5比5，可惜接下來連續失分，陷入5比8落後，努力追趕到7比9，領先的張本率先喊出暫停；暫停過後，小林連拿2分，將比數扳成9比9，隨後正手搶攻卻遭張本預判，以9比11讓出。

來到第3局，小林陷入1比7落後的不利局面，沒能找回節奏的情況下，3比11再丟1局，總局數1比2遭聽牌。進入第4局，兩人你來我往，戰成了7比7，退無可退的小林在關鍵時刻連拿2分，取得9比7領先，被追回1分後，多板相持下技壓對手，10比8逼出2個局點，卻都被化解。

隨後小林彈網出界，反倒是張本獲得1個賽末點，小林選擇反手擰接發無奈出界，以10比12敗下陣來，總局數1比3止步4強。

小林稍晚還將攜手「學姐」鄭怡靜爭奪本站混雙冠軍，對手是香港組合黃鎮廷、杜凱琹，黃杜配世界排名第5，曾在今年杜哈世錦賽鍍銅；兩組人馬過去交手過2次，都由小林和「學姐」勝出。