鄭怡靜強碰早田希娜遭逆轉！1比3落敗無緣倫敦賽女單決賽

▲▼台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲台灣桌球一姐鄭怡靜止步倫敦球星挑戰賽女單4強。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一姐鄭怡靜今晚出戰WTT倫敦球星挑戰賽女單4強，交手日本名將早田希娜，展開雙方生涯第11次對決。「學姐」雖以13比11先下一城，但次局遭到逆轉，錯失局點後反以10比12讓出，被對手打出氣勢，接下來兩局皆以6比11失守，總局數1比3落敗，無緣前進冠軍戰。

兩人過往交手過10次，前日本一姐早田希娜6勝4敗稍佔優勢，不過今年2次對戰，都由鄭怡靜勝出。

鄭怡靜開賽短暫落後，隨即連拿5分將比數改寫為6比3，局末正手發力，打穿對手得分，並靠著發球取分，將領先擴大到9比4，不過身為去年巴黎奧運女單銅牌得主的早田希娜也不是省油的燈，拉出一波5比0反擊，硬是把比數扳成9比9，兩人一路纏鬥到11平，學姐最終穩住，以13比11先下一城。

▲▼台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

鄭怡靜次局攻勢依舊犀利，正反手銜接得宜，再次拉開6比3領先，但對手緊追不捨，在被逼近到9比8後，學姐果斷喊出暫停，可惜暫停後還是被追平，隨後學姐偷長球策略奏效，10比9逼出一個局點，卻沒能把握住，反倒連丟3分，以10比12讓出。

被早田扳回一局後，鄭怡靜第3局打得較被動，以6比10被對手取得4個局點，6比11再丟1局，總局數1比2遭聽牌。來到第4局，雙方形成拉鋸戰，學姐局末6比8落後，最終仍無法扭轉頹勢，以6比11敗下陣來，總局數1比3止步女單4強。

