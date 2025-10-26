山本由伸連續解決20名打者　藍鳥教頭敬佩：完全無法發揮

▲山本由伸世界大賽第2戰完投奪勝，締造連兩戰完投壯舉。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇王牌山本由伸在世界大賽第2戰完投9局僅失1分、送出8次三振，以105球徹底壓制多倫多藍鳥火力，不僅追平系列戰，也讓對手教頭施奈德（John Schneider）心服口服，「他讓打者完全無法發揮，這是一場令人敬佩的投球。」

山本此役再度展現驚人的控球能力與穩定度，投出4安、1失分的完投勝。這是他在季後賽「連兩戰完投」，締造自2001年響尾蛇名投席林（Curt Schilling）以來、相隔24年的偉業。藍鳥雖在首局製造無人出局一、三壘有人的大好機會，最終山本仍化解危機。

藍鳥總教練施奈德賽後坦言，山本的投球實在太出色。他提到，球隊前一戰面對道奇先發史奈爾（Blake Snell）時，成功執行了讓對方增加用球數的策略，但這場比賽卻被山本徹底壓制，「我們在首局讓他投了23到24球，可能是全場最大的機會，當時有一、三壘有人且無人出局，但之後我們幾乎再也沒能創造像樣的得分機會。」

施奈德進一步稱讚山本的投球內容，「他讓打者完全無法展現自己該有的攻擊。無論是在好球帶內還是邊緣，他都能精準地投出指叉球，靈活運用整個好球區。那是一場非常精彩、令人敬佩的投球表現。」

本場比賽中，山本締造連續解決20名打者的驚人紀錄，而藍鳥先發高斯曼（Kevin Gausman）同樣表現出色，連續解決17名打者。施奈德指出，「他（高斯曼）的速球持續壓在低角度，讓指叉球威力最大化。雖然首局被攻下1分，但隨後完全穩定下來。對史密斯（Will Smith）的那發全壘打，是原本想投外角低的球失投進來一點；對蒙西（Max Muncy）的全壘打情況也類似。」

「不過，我認為高斯曼大部分時間都與山本投得不分上下。雙方用球數都少，這是一場典型的投手戰，只是對方多抓到幾個決勝球而已。」施奈德繼續說道。