運動雲

>

大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平、藍鳥強打小葛雷諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與小葛雷諾在壘上發生輕微碰撞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平今（26）日在世界大賽第2戰以「第一棒、指定打擊」先發，4打數敲出1安，與奪下今年美聯冠軍戰MVP的藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在第8局發生輕微「碰撞」，不過兩人立刻彼此關心，友善的互動引起熱議。

大谷第8局第4打席面對藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman），雖折斷球棒，仍擊出右外野方向安打，連兩戰敲安。他衝向一壘時與小葛雷諾輕微「擦撞」，整個人半轉跳起，不過兩人立刻關心對方，笑著互相示意沒事，氣氛相當融洽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一幕被轉播鏡頭捕捉，引發X（原Twitter）熱議，網友直呼：「他們太可愛了」、「大谷和小葛雷諾關係這麼好，真是有點暖」、「這樣的友好對話真的很棒」。事實上，兩人前一戰就已展現好交情，當時大谷在第9局選到保送上壘時，還邊笑邊與小葛雷諾聊天。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平、藍鳥強打小葛雷諾。（圖／達志影像／美聯社）

而在G2結束後，大谷立刻於Instagram限時動態連發4則貼文，全都獻給今日的「完投英雄」山本由伸。內容包含道奇官方釋出的山本賽後振臂怒吼影片，以及多張他完美壓制藍鳥打線的英姿照，宛如「山本由伸特輯」。

大谷這2戰在藍鳥主場不斷被球迷高喊「We don’t need you！（我們不需要你！）」嘲諷，但他用實際表現與暖心舉動回應一切。這場道奇以5比1取勝的比賽，讓球隊扳成1比1平手，靠著山本的完投勝守住系列戰的關鍵。

關鍵字： MLB大谷翔平山本由伸道奇世界大賽藍鳥

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

原班人馬拚扳平戰局！　兄弟台灣大賽G4打線出爐

原班人馬拚扳平戰局！　兄弟台灣大賽G4打線出爐

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局

山本由伸沒想到能投滿9局　105球壓制藍鳥：我只是專注每一局

【當場起火】機車倒地燒成「火球」！　北市路口車禍騎士腳底著火急逃生

熱門新聞

山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

山本由伸連兩戰完投寫歷史　球迷狂讚：3.25億超值！

樂天桃猿G4打線出爐！　林立開路先鋒、林泓育重回打線扛四棒

史上首位日本投手世界大賽完投勝！山本由伸狂刷紀錄締十月傳奇

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇扳平戰局

2別惹熊！藍鳥投手勸球迷不要挑釁大谷

3山本連兩戰完投寫歷史獲讚3.25億超值

4樂天桃猿G4打線出爐！

5山本由伸狂刷紀錄邁向十月傳奇

最新新聞

1嚴宏鈞：對自己說一聲辛苦了

2U18許書誠控球王笑：張乙安讓的

3兄弟拚扳平戰局G4打線出爐！

4羅伯斯曝山本由伸宣言「沒有輸的選項」

5辜仲諒宣布年底邀甲子園球隊來台

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

【淚談非洲豬瘟】豬肉公主「最害怕的事終究發生」怪誰都沒用

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366