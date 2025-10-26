大谷與藍鳥MVP「友好互動」引熱議　賽後限動成「山本特輯」

▲大谷翔平與小葛雷諾在壘上發生輕微碰撞。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平今（26）日在世界大賽第2戰以「第一棒、指定打擊」先發，4打數敲出1安，與奪下今年美聯冠軍戰MVP的藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在第8局發生輕微「碰撞」，不過兩人立刻彼此關心，友善的互動引起熱議。

大谷第8局第4打席面對藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman），雖折斷球棒，仍擊出右外野方向安打，連兩戰敲安。他衝向一壘時與小葛雷諾輕微「擦撞」，整個人半轉跳起，不過兩人立刻關心對方，笑著互相示意沒事，氣氛相當融洽。

這一幕被轉播鏡頭捕捉，引發X（原Twitter）熱議，網友直呼：「他們太可愛了」、「大谷和小葛雷諾關係這麼好，真是有點暖」、「這樣的友好對話真的很棒」。事實上，兩人前一戰就已展現好交情，當時大谷在第9局選到保送上壘時，還邊笑邊與小葛雷諾聊天。

而在G2結束後，大谷立刻於Instagram限時動態連發4則貼文，全都獻給今日的「完投英雄」山本由伸。內容包含道奇官方釋出的山本賽後振臂怒吼影片，以及多張他完美壓制藍鳥打線的英姿照，宛如「山本由伸特輯」。

大谷這2戰在藍鳥主場不斷被球迷高喊「We don’t need you！（我們不需要你！）」嘲諷，但他用實際表現與暖心舉動回應一切。這場道奇以5比1取勝的比賽，讓球隊扳成1比1平手，靠著山本的完投勝守住系列戰的關鍵。