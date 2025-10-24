贏球才是最重要的！山本由伸談世界大賽G2登板　盛讚大谷翔平心態

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日本投手山本由伸於24日在多倫多羅傑斯中心出席與藍鳥世界大賽開幕前一天的媒體日，確定將在G2登板先發的山本，談到自己的心境時，強調「無論如何，贏球才是最重要的」，並透露希望在決戰中展現出從大谷翔平身上學到的「平常心」精神。

山本由伸此戰將迎來第二年世界大賽登板，他在媒體日前坦言：「我認為這是一場真正特別的比賽，而且我覺得在贏下這場比賽之後，還會有更特別的事情在等著我們，所以希望大家一起努力奮戰。」

旅美第二年的他，經過整整一季的磨合與成長，對環境與節奏的掌握更加成熟，山本說：「這是我在異國第二個賽季，這段時間學到了很多東西。」

談到身邊的大谷翔平時，山本提及：「當然，他的比賽表現非常出色，但更讓我佩服的是，無論每天發生什麼事，即使他可能感到疲倦，他從不讓那樣的狀態表現出來，總是以同樣穩定的姿態站上球場；這讓我學到了很多。」

他進一步指出，這樣的穩定與自我控制，成為他自己如今投球時最重要的信念之一：「能夠始終如一、以平常心踏上球場，把自己所擁有的一切完全展現出來，那已經是我自己的原則了。」

被問到如何看待大谷時，山本毫不掩飾崇拜之情：「他真的是一位特別、令人難以置信的選手；大家對翔平先生的表現都有著非常高的期待，比如說『他一定能做出那樣的表現吧』，但他總是能超越那些想像，一次又一次的讓球迷驚嘆不已，我真的覺得他是一位無法用言語形容的選手。」

山本在國聯冠軍賽第2戰中繳出9局3安打1失分的完投勝，拿下他大聯盟生涯首場完投勝，成為自2017年太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）以來，相隔8年再次於季後賽完投的投手；對道奇而言，更是自2004年利馬（José Lima）以來相隔21年的壯舉，同時也是日本投手首次在季後賽完成完投勝。

延續這股氣勢，他將在世界大賽第2戰登板，延續對球隊的穩定貢獻，「無論如何，贏球才是最重要的，」山本最後說：「展現出自己的表現才是關鍵，而且球場的氣氛、選手們的情緒都會非常高漲；我想要保持冷靜，不去追求超出平常太多的東西，只要以一貫的方式上場就好。」