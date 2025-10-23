運動雲

18歲狀元弗拉格NBA首秀反應兩極　球迷質疑被高估：只是普通球員

▲▼獨行俠超級狀元弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠超級狀元弗拉格首秀引起兩極反應。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠新科狀元弗拉格（Cooper Flagg）今（23）日正式完成個人NBA初登板，對決由「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的馬刺。這位年僅18歲的超新星雖繳出10分、10籃板的「雙十」數據，但13投僅中4球、上半場得分掛零，表現引發球迷兩極反應。

弗拉格首戰明顯仍在適應NBA節奏。雖然手感冰冷，但他在防守與籃板上展現不錯的判斷力與對抗性，仍看得出潛力。對於這位被寄予「年度最佳新秀」厚望的狀元，全場球迷都在觀察他能否扛起下一個時代的期待。

有球迷感性發文表示，「歷史在這一刻閃爍。弗拉格的首顆NBA進球不只是兩分，而是達拉斯全新篇章的開端，你能感受到未來正在場上跳動。」也有人拿他與前達拉斯王牌「金童」唐西奇（Luka Dončić）的首秀相比，當時唐西奇也只拿下10分，認為他最終會證明自己的價值。

▲▼獨行俠超級狀元弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

不過也有不少人開酸。有人上傳前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）的嘲諷表情包調侃他，甚至有網友直言，「你們可能不同意，但在我看來，弗拉格被高估了。他只會是一個普通球員，不會成為大家現在說的全明星或偉大球員。」儘管如此，仍有球迷選擇力挺這位年輕狀元，「他才剛開始而已！」

這場比賽只是弗拉格職業生涯的第一步。正如俗話所說「第一印象最深」，但在漫長的82場例行賽中，他還有足夠時間去調整、去成長，證明達拉斯用狀元籤選中他的決定沒有錯。

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠弗拉格Cooper Flagg

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

