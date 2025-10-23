新科狀元首秀10分10籃板「過程跌撞」　弗拉格：這就是籃球

運動雲

▲▼獨行俠弗拉格。（圖／路透）

▲弗拉格。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠在新球季開幕戰以92比125不敵聖安東尼奧馬刺，其中新科狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）首秀得到10分、10籃板，遭2023年狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的40分力壓，賽後他回顧比賽坦言，「這就是籃球。」

進入NBA第3年的溫班亞瑪此役21投15中，攻下40分、15籃板、3阻攻、1抄截，率領馬刺從頭到尾壓制獨行俠，這是他生涯第3次單場至少40分、15籃板的表現。

弗拉格完成期待已久的NBA初登場，全場拿下10分、10籃板、1抄截，這位18歲新秀成為NBA史上第2年輕登場球員，僅次於詹姆斯（LeBron James），同時也成為獨行俠隊史第5位在首戰達成「雙十」的新人。

「這就是籃球。」弗拉格說，「不會每件事都順利，也不會完美，但你要學會調整，並在場上快速變得更好。」這一夜對弗拉格而言有些跌撞，他13投僅中4，不過在第3節後段連續命中3球，其中包括一記精彩的反手上籃，獲得滿場歡呼。

「他還只是新秀。」2012年選秀狀元、隊友戴維斯（Anthony Davis）說，「開幕戰、人滿為患的球館、全國轉播、所有的期待，他會沒事的，這只是第一場，我們都會越來越好。」

儘管輸球，總教練奇德（Jason Kidd）仍肯定弗拉格的表現，「我覺得他在場上保持自我節奏。」他接著說，「弗拉格會依照防守情況選擇出手，試著用正確方式打球，他會從這場學到很多，我們所有人都會。」

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠弗拉格聖安東尼奧馬刺

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

