詹皇開幕戰「異常冷淡」引關注！　湖人記者直言氣氛不對勁

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人開季陷入微妙氛圍。球隊在2025–26球季開幕戰以109比119不敵金州勇士，吞下首敗，但外界關注焦點卻不是輸球本身，而是球隊核心詹姆斯（LeBron James）在場邊「異常冷淡」的反應。這是他23年NBA生涯首度缺席開幕戰，因坐骨神經痛休兵，他當晚的肢體語言卻引起全場討論。

比賽期間，轉播鏡頭多次拍到詹姆斯靜靜坐在板凳上，幾乎沒有鼓掌、吶喊或與隊友互動。即便「金童」唐西奇（Luka Dončić）狂砍43分、12籃板、9助攻的驚人數據，他依舊神情平靜，顯得格外疏離。

湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）在Podcast節目《Buha’s Block》中談到這一幕時坦言，「我不想當那種自以為是的心理學家，所以不會過度揣測，但我得說——這情況的『氛圍』真的不太對勁。老實講，我覺得從板凳或球員圍成的戰術圈來看，他不像過去受傷時那樣專注、投入。」

▲詹姆斯首度缺席開幕戰，場邊神情冷淡引外界猜測。（圖／達志影像／美聯社，下同）

他進一步補充，「當然，人都有狀況不好的一天，也可能心情或健康上有什麼因素，我不想臆測他的感受。但就我觀察到的肢體語言而言，的確不太理想，也和他過去在類似情況下的反應明顯不同。」

詹姆斯這樣「冷淡」的態度，正發生在湖人內部轉型的關鍵時刻。洛城上季中大動作交易，送走當家長人戴維斯（Anthony Davis），換來超級球星唐西奇，明確以他為新戰術核心。唐西奇在湖人完整賽季首戰便強勢開局，但整體支援火力不足。

里夫斯（Austin Reaves）雖在末節補上火力，其他球員卻都得分未上雙，新加盟的狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）僅拿10分還出現4次失誤。 季前熱身賽期間，媒體就觀察到詹姆斯與唐西奇在場邊「互動有限」，與他過去和戴維斯的親密氣氛形成對比。

不過在媒體日上，詹姆斯仍展現輕鬆態度，對於外界質疑球隊「已把重心轉向唐西奇」的說法並未動怒。 或許這次只是因為無法上場導致心情不佳，但他那股冷淡的能量，仍被洛杉磯媒體與球迷敏銳察覺。