字母哥狂砍37分14籃板5助攻！生涯151場史上第3　僅次賈霸、大O

▲安戴托昆波。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

密爾瓦基公鹿新球季首場比賽以133比120擊敗華盛頓巫師，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）僅出戰26分鐘，便高效率轟下37分、14籃板、5助攻，創下史上排行第3的紀錄，僅次於賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與「大O」羅伯森（Oscar Robertson）。

此役安戴托昆波全場26投16中，罰球7罰4中，三分球3投1中，展現極高效率，更抓下14籃板，讓公鹿持續掌握比賽節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Real Sports》統計，這是安戴托昆波生涯第151場至少拿下30分、10籃板，5助攻的比賽，排名NBA史上第3，僅次於賈霸、羅伯森，2人皆以157場並列第1。

值得一提的是，這3位傳奇球星都曾效力於密爾瓦基，安戴托昆波本場在不到30分鐘內達成這項成就，更顯其驚人統治力。

在展開新賽季前，安戴托昆波於夏季代表希臘出戰歐洲籃球錦標賽，7場比賽場均27.3分、10.6籃板、4.1助攻，投籃命中率高達68%、罰球命中率65%。

公鹿本場開局就火力全開，前6次三分球出手命中5球，新先發格林（AJ Green）與透納（Myles Turner）先後得分，首節即建立19分領先。儘管巫師中段一度掀起反撲，但公鹿仍靠著安戴托昆波關鍵時刻的得分維持雙位數差距。

板凳球員也有穩定貢獻，小崔特（Gary Trent Jr.）與庫茲馬（Kyle Kuzma）在字母哥休息期間接連得手，鞏固進攻節奏。末節安戴托昆波回到場上，帶領球隊打出16比4攻勢，再度將分差拉開至20分，提前鎖定勝局。