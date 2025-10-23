運動雲

力獅受傷得休養8周！攻城獅急補前海神洋將　他總冠軍賽火力猛

▲▼攻守俱佳全能後衛克雷格披上紫衣戰袍，正式加盟新竹御嵿攻城獅。（圖／攻城獅提供）

（圖／攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅今（23）日宣布克雷格（Craig Sword）正式加盟。克雷格來自美國，現年31歲。身高 191 公分、體重 89 公斤，新賽季將披上3號紫衣戰袍。

克雷格上賽季效力於高雄全家海神，於例行賽中繳出場均18.6 分、5.3 籃板、3.4 助攻、1.9 抄截的全能數據。除此之外，他更是在總冠軍賽火力升級，場均攻下21.3 分、5.7 籃板、4.1 助攻、1.7 抄截，外線命中率提升至 36.4%，成為團隊攻防兩端關鍵球員。

攻城獅洋將力獅近期因腳踝扭傷需休養近8周，故球團招募克雷格補上戰力缺口。總經理張樹人表示：「克雷格已經在這聯盟證明過自己的身手，他也是球隊所尋求的即戰力型後衛，期待他的加入能為球隊後場戰力注入新能量。」

總教練威森表示：「克雷格是一位在攻守兩端都充滿能量的球員，他會在防守端扮演重要角色。進攻端的部分，他在有球與無球的打法中皆能展現不錯的影響力，也具備很好的外線能力，我們認為他會很適應目前攻城獅的體系。」

克雷格已於本周抵達新竹，隨即投入團隊訓練，最快將有機會於本周末攻城獅客場出戰高雄全家海神之賽事初登場。談到新賽季的期待，克雷格說：「非常高興有機會再回到台灣打球，雖然本周才抵達新竹，但我會盡快調整體能狀況，讓自己迅速融入攻城獅團隊，希望能在這賽季幫助攻城獅打出亮眼表現！」

溫班亞瑪超狂反手灌籃！開幕戰轟40分15籃板0失誤　NBA史上第1人

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

陳晨威美技沒收江坤宇飛球　左外野象迷鼓掌讓他驚呆：欸？哪裡怪怪的

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

超準！東京電擊16記三分彈轟炸　新北國王東超首戰主場18分慘敗

