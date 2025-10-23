楊恩怒斥老鷹「沒任何可正面評價之處」　開幕戰慘敗暴龍20分

▲楊恩。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

亞特蘭大老鷹在新賽季開幕戰遭多倫多暴龍以138比118痛宰，開季首戰就吞下難堪敗仗，當家球星楊恩（Trae Young）賽後語氣嚴厲，直言此役毫無值得正面評價的內容。

老鷹在上半場表現尚可，但下半場徹底崩盤，第3節被暴龍打出45比28攻勢後，再也無法追回比分，暴龍自此一路領先，最終輕鬆奪勝。

老鷹此役團隊投籃命中率僅42.2%，反觀暴龍高達56.8%，其中禁區得分更是達86分。

根據隨隊記者喬納德（Kevin Chouinard）引述，楊恩在賽後語帶不滿地提出警示，強調團隊必須改善防守，「楊恩說，老鷹球員應該要知道，對手的球探報告都會提到要在快攻中攻擊老鷹，因此必須要學會做出相應調整。」

楊恩本場總計14投5中，攻下22分、5次助攻；強森（Jalen Johnson）貢獻22分、7籃板、8助攻；新加盟的波辛基斯（Kristaps Porzingis）則在初登場拿下20分、7籃板、2次阻攻。

暴龍在籃板部分以54比34大幅領先，並送出36次助攻、快攻得分高達34分，全面壓制老鷹，「我認為今晚沒什麼值得正面評價的地方。」楊恩在賽後對記者薩格斯 （Donnell Suggs）表示。