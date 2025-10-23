勇士先發陣容還會有變動！開幕戰5人僅限「穆迪不在」

▲穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

金州勇士新賽季開幕戰以119比109擊退洛杉磯湖人，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後透露，若後衛穆迪（Moses Moody）健康，未來的先發名單將會有變動。

在擊敗湖人的這場比賽，柯爾選擇由波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與庫明加（Jonathan Kuminga）擔任先發，搭配三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）。

賽後，柯爾在接受《95.7 The Game》訪問時透露，一旦穆迪恢復健康重返球場，勇士的先發陣容可能會出現調整，「我們今天的先發決定主要是因為穆迪無法上場，」柯爾說，「如果他健康，我會讓穆迪先發，就像上季季末那樣，我們當時找到了很好的組合。」

不過，柯爾並未明確說明若穆迪回歸，會取代波傑姆斯基或庫明加當中誰的位置。從戰術結構來看，讓波傑姆斯基退回替補、由穆迪頂上得分後衛，與柯瑞組成後場搭檔更為合理；若改由穆迪取代庫明加，將使勇士在前場高度上出現明顯劣勢。

不過，上季勇士在季後賽對決休士頓火箭時的先發組合，實際上是柯瑞、巴特勒、格林、穆迪與波傑姆斯基。 柯爾在那個系列賽中多次調整先發，包括第3戰由庫明加與波斯特（Quinten Post）先發、第4戰啟用希爾德（Buddy Hield）、第6戰則改由培頓二世（Gary Payton II）出發。

穆迪上季出賽生涯新高的74場，其中34場先發，平均上場時間約22分鐘，攻下9.8分、2.6籃板、1.3助攻，投籃命中率43.3%、三分37.4%、罰球79.7%。 這位2021年首輪第14順位新秀，目前因小腿傷勢缺陣，未能參加對湖人的開幕戰。