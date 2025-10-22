G4順延明日先發不變！平野難忘日職「雨戰」經驗：那一場下爆

▲桃園球場目前狀況 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣大賽第四戰原定今（22）日晚間於桃園球場開打，但受天候影響延至明（23）日舉行。兩隊先發投手不變，依舊是中信兄弟鄭浩均對決樂天桃猿凱樂。如果比賽明天又因雨影響，桃猿總教練古久保坦言，屆時可能會考慮一下先發人選。

兩隊今天在桃園進行練習，古久保健二表示，目前針對下一場先發人選，不會沒有特別調整，「沒有什麼其他調度，如果不幸明天又延賽，這樣的話會再考慮一下。」

兄弟總教練平野惠一則說，「不只是今天，還有明天，都要慎重考慮，畢竟天氣真的無法預測。聽說整周都會下雨，希望兩隊都能在好的環境下表現。」

談到過去在日職是否有在季後賽遇到下雨狀況，平野回憶，球員時期多半在巨蛋比賽，「但當教練的時候有一次遇過，那一次下爆，場地非常糟糕，記得是阪神對橫濱。」

當時因雨勢延期，後續包含日本一賽程都受到牽動，「我們有反映場地狀況無法比賽，聯盟也有道歉。因為那場無法消化，影響了後面的試合。」

那場比賽甚至被稱為「日本職業版甲子園」，平野印象相當深刻，「現在回想起來，選手真的很可憐！」

相較之下，古久保的季後賽經驗幾乎全在室內場地。他笑說，我們都在巨蛋啊！以前在樂天金鷲剛好對到西武、軟銀都是在巨蛋，之前在歐力士也是在巨蛋，那一次後續就沒晉級。」這次在台灣遭遇天候變數，對他而言是相當罕見的經驗。

▲ 平野惠一 。（圖／記者王真魚攝）