不斷更新／關鍵改判+許基宏美技　兄弟6局2比0領先

▲中華職棒36年總冠軍G3-詹子賢 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟面臨0勝2敗劣勢，G3客場迎戰樂天桃猿，2局上靠著詹子賢，棒打熟悉的投手黃子鵬，轟出左外野全壘打，王政順也敲長打建功，6局下兄弟用精彩守備擋住桃猿反攻，保持2比0領先。

兄弟首局兩出局後王政順安打不過留下殘壘，2局上詹子賢擔任首名打者，轟出全壘打，球迷全場歡呼。詹子賢前一次在台灣大賽是2021年，當時系列賽合計兩轟，生涯在台灣大賽累計4轟。

3局上，王威晨掃出安打，岳政華隨後擊出游擊滾地球，幫助王威晨推進上二壘。接著王政順與黃子鵬纏鬥至滿球數後，掃出左外野線邊二壘安打，攻下1分打點。王政順延續本季在例行賽對戰樂天桃猿的火燙手感，台灣大賽也連兩戰敲出安打；例行賽對桃猿打擊率高達.440，生涯對黃子鵬打擊率更超過5成。

桃猿打線4局下持續被壓制。兄弟5局上進攻，王威晨、王政順連兩打席安打，也逼退桃猿先發投手黃子鵬，王志煊接替，讓許基宏敲出中外野飛球，拆彈成功。

黃子鵬主投4.2局，用了77球，被敲7支安打包含1轟，奪2次三振，失2分。

比賽來到6局下，成晉與林政華接連敲出安打，林立隨後擊出二壘滾地球。江坤宇嘗試觸殺從一壘往二壘推進的林政華，林政華則試圖跳躍閃避，原判安全上壘，經兄弟提出挑戰後改判出局。桃猿仍攻佔一、三壘，不過許基宏隨後演出跳接美技，接殺後再踩壘包製造雙殺，成功澆熄桃猿的反攻氣勢。

▲中華職棒36年總冠軍G3- 王政順。（圖／記者黃克翔攝）