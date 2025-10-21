運動雲

>

不斷更新／關鍵改判+許基宏美技　兄弟6局2比0領先

▲▼ 中華職棒36年總冠軍G3-詹子賢 。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華職棒36年總冠軍G3-詹子賢 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟面臨0勝2敗劣勢，G3客場迎戰樂天桃猿，2局上靠著詹子賢，棒打熟悉的投手黃子鵬，轟出左外野全壘打，王政順也敲長打建功，6局下兄弟用精彩守備擋住桃猿反攻，保持2比0領先。

兄弟首局兩出局後王政順安打不過留下殘壘，2局上詹子賢擔任首名打者，轟出全壘打，球迷全場歡呼。詹子賢前一次在台灣大賽是2021年，當時系列賽合計兩轟，生涯在台灣大賽累計4轟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3局上，王威晨掃出安打，岳政華隨後擊出游擊滾地球，幫助王威晨推進上二壘。接著王政順與黃子鵬纏鬥至滿球數後，掃出左外野線邊二壘安打，攻下1分打點。王政順延續本季在例行賽對戰樂天桃猿的火燙手感，台灣大賽也連兩戰敲出安打；例行賽對桃猿打擊率高達.440，生涯對黃子鵬打擊率更超過5成。

桃猿打線4局下持續被壓制。兄弟5局上進攻，王威晨、王政順連兩打席安打，也逼退桃猿先發投手黃子鵬，王志煊接替，讓許基宏敲出中外野飛球，拆彈成功。

黃子鵬主投4.2局，用了77球，被敲7支安打包含1轟，奪2次三振，失2分。

比賽來到6局下，成晉與林政華接連敲出安打，林立隨後擊出二壘滾地球。江坤宇嘗試觸殺從一壘往二壘推進的林政華，林政華則試圖跳躍閃避，原判安全上壘，經兄弟提出挑戰後改判出局。桃猿仍攻佔一、三壘，不過許基宏隨後演出跳接美技，接殺後再踩壘包製造雙殺，成功澆熄桃猿的反攻氣勢。

▲▼ 中華職棒36年總冠軍G3- 王政順。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華職棒36年總冠軍G3- 王政順。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 棒球中信兄弟詹子賢全壘打台灣大賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

兄弟力拚勝場開張G3打線出爐！　王威晨開路先鋒、王政順扛三棒

兄弟力拚勝場開張G3打線出爐！　王威晨開路先鋒、王政順扛三棒

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

不斷更新／關鍵改判+許基宏美技　兄弟6局2比0領先

不斷更新／關鍵改判+許基宏美技　兄弟6局2比0領先

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

軟銀闖進日本大賽　古林睿煬球季劃下句點、火腿驚奇之旅告終

羅伯斯欽點道奇爭冠雙王牌！　讚大谷翔平「棒球界獨一無二」

羅伯斯欽點道奇爭冠雙王牌！　讚大谷翔平「棒球界獨一無二」

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

台灣首次100公尺跑進10秒　陳玟溥飆出9秒95成史上第一人

樂天桃猿G3打線出爐！　原班陣容拚台灣大賽聽牌

樂天桃猿G3打線出爐！　原班陣容拚台灣大賽聽牌

【文化大學停課】共伴效應！校園陣風狂飆11級

熱門新聞

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

大谷翔平挑戰46年首見壯舉　若橫掃3座MVP將成史上第2人

史普林格逆轉3分砲！藍鳥4：3水手 睽違32年闖世界大賽

兄弟力拚勝場開張G3打線出爐！　王威晨開路先鋒、王政順扛三棒

羅伯斯揭道奇世界大賽輪值！大谷翔平G4先發　仍可能當終結者

不斷更新／關鍵改判+許基宏美技　兄弟6局2比0領先

讀者回應

﻿

熱門新聞

1撿到大谷第三轟要賣掉！美媒估破億

2大谷翔平挑戰46年首見壯舉

3史普林格逆轉3分砲！藍鳥闖世界大賽

4中信兄弟G3打線出爐！

5道奇世界大賽輪值曝！大谷翔平G4先發

最新新聞

1關鍵改判+許基宏美技　兄弟6局2比0領先

2光復救災贈帽士官長陳保宏　G3開球

3林志綱成功推進：把自己本分做好

4桃猿李勛傑幫象迷拍照意外成焦點

5G4可能延賽　兄弟投手預設多方案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

林立開轟寫紀錄！點出兄弟關鍵時刻韌性：做得非常好的地方

兄弟前2戰0打點平野惠一：真的可惜　盛讚桃猿守備「斯巴拉西」

林子偉美技連發救球隊！謙稱MVP是團隊：我們就是來玩來鬧的

【走不了一點】文化大學陣風飆11級！學生暴雨中爬行超狼狽

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

【有感動到】優先席婦人見男子拄枴杖...立刻1舉動

【過世阿公回來了？】萌娃盯著監視器突喊「阿公在那裡」　媽媽瞬間懂了

【當玩具被搶時】萌娃反應超大方　媽笑：根本不用操心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366