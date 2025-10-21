把象迷應援聲當鼓勵　朱承洋守下勝利與陳冠宇相擁：成功了！

▲朱承洋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿在台灣大賽取得2連勝後，系列賽即將於今（21日）傍晚進入關鍵的G3；前兩戰9局下都登板救援成功的猿隊守護神朱承洋，今日賽前受訪時表示，雖然連兩場都感受到強大壓力，但心態上比以往更成熟穩定，也學會將現場氛圍轉化為能量。

回顧前兩場連續在滿場4萬名觀眾面前登板守成，朱承洋笑說：「兩次都很緊張，」他坦言已經很久沒有經歷這麼大場面的比賽，「上一次應該是2022年的台灣大賽。」

面對中信兄弟球迷在大巨蛋的震耳應援，他並未被干擾，反而選擇正面解讀：「我就把象迷的加油聲當作他們在幫我加油，給自己肯定的訊息去投球。」

朱承洋在台灣大賽曾創下跨季連12局都有三振的紀錄，但在G2中斷，對此他提及：「不要去想太多，跨幾局三振不是重點，贏球、對決打者比較重要。」

作為樂天牛棚中冠軍賽經驗最豐富的投手，朱承洋認為自己心態已與過往不同：「以前比較菜，會有太多負面想法，現在會比較穩定，不讓多餘的思緒打亂節奏。」

他也提到，前兩場與陳冠宇同樣在危機中守下比賽，兩人下場後相互擁抱慶祝。「我們兩個終於成功守下來那兩局，真的很開心，」朱承洋最後說。