大谷翔平本季對藍鳥2轟打擊率5成38　道奇2勝1敗占上風

▲大谷翔平本季對藍鳥打擊率高達.538，展現壓制力。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

多倫多藍鳥今（21）日在美聯冠軍戰G7以4比3險勝水手，睽違32年再度挺進世界大賽，將與洛杉磯道奇爭冠。值得關注的是，「二刀流巨星」大谷翔平本季對藍鳥狀態火燙，打擊率高達.538、轟出2發全壘打，而道奇的3位日本投手大谷、山本由伸與佐佐木朗希，本季則都尚未登板對決過藍鳥。

藍鳥在美聯冠軍賽搶七殊死戰中，以4比3逆轉晉級，台灣時間25日將在主場羅傑斯中心（Rogers Centre）迎戰道奇，展開世界大賽首戰。道奇全隊今日在球場大螢幕播放美聯冠軍戰轉播的同時，進行打擊練習等調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩隊本季曾在8月8日至10日於洛杉磯交手3戰，道奇以2勝1敗占上風。當時大谷火力全開，13打數敲出7支安打、打擊率高達.538，並轟出2發全壘打、貢獻2分打點，展現壓倒性對戰優勢。值得一提的是，該系列戰中，道奇的3位日本投手大谷、山本由伸與佐佐木朗希都未登板。

道奇總教練羅伯斯今日在節目中揭露世界大賽的先發輪值，前4戰將由史奈爾、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與大谷翔平依序登板。