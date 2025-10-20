大谷翔平挑戰世界大賽5紀錄　大聯盟官網：對他來說小菜一碟

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

「史上最強二刀流」大谷翔平再成焦點！MLB官網在20日（台灣時間）特別撰文，點名這位道奇超級球星在即將登場的世界大賽中，有機會改寫多項紀錄，甚至形容「對他來說，這些紀錄根本是小菜一碟」。

在18日的國聯冠軍戰第4戰中，大谷先發6局，僅被敲2安打、送出10次三振、無失分；更驚人的是，他在打擊端狂轟3發全壘打，幾乎以一己之力率道奇橫掃對手，拿下國聯冠軍，挺進世界大賽。

官網列出目前投手身分球員在世界大賽的打擊紀錄——最多安打3支、最多全壘打1支、最多打點4分、最多壘打7次。報導指出，若以大谷翔平的身手與火力，要打破這些數據「根本小菜一碟」。同時，官網也期待他挑戰史上首位單場4轟紀錄，甚至不排除他能同場投出無安打比賽，再度改寫歷史。

官網將那場比賽評為「季後賽史上最偉大的一戰」，並回顧他在去年9月19日對馬林魚時，以3轟+2盜壘達成「50－50」神蹟的傳奇一戰。報導直言：「大谷翔平在例行賽展現過史上最強的表現，如今又在季後賽寫下最震撼的比賽。」

MLB官網形容，大谷如今正站在傳奇巔峰，「作為史上最偉大的球員，大谷翔平已經在例行賽展現過史上最強的表現，也在季後賽上演了史上最驚人的表現。而他如今，更有可能在世界大賽中，再次展現出史上最偉大的演出。」