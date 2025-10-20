運動雲

>

大谷翔平挑戰世界大賽5紀錄　大聯盟官網：對他來說小菜一碟

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

「史上最強二刀流」大谷翔平再成焦點！MLB官網在20日（台灣時間）特別撰文，點名這位道奇超級球星在即將登場的世界大賽中，有機會改寫多項紀錄，甚至形容「對他來說，這些紀錄根本是小菜一碟」。

在18日的國聯冠軍戰第4戰中，大谷先發6局，僅被敲2安打、送出10次三振、無失分；更驚人的是，他在打擊端狂轟3發全壘打，幾乎以一己之力率道奇橫掃對手，拿下國聯冠軍，挺進世界大賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

官網列出目前投手身分球員在世界大賽的打擊紀錄——最多安打3支、最多全壘打1支、最多打點4分、最多壘打7次。報導指出，若以大谷翔平的身手與火力，要打破這些數據「根本小菜一碟」。同時，官網也期待他挑戰史上首位單場4轟紀錄，甚至不排除他能同場投出無安打比賽，再度改寫歷史。

官網將那場比賽評為「季後賽史上最偉大的一戰」，並回顧他在去年9月19日對馬林魚時，以3轟+2盜壘達成「50－50」神蹟的傳奇一戰。報導直言：「大谷翔平在例行賽展現過史上最強的表現，如今又在季後賽寫下最震撼的比賽。」

MLB官網形容，大谷如今正站在傳奇巔峰，「作為史上最偉大的球員，大谷翔平已經在例行賽展現過史上最強的表現，也在季後賽上演了史上最驚人的表現。而他如今，更有可能在世界大賽中，再次展現出史上最偉大的演出。」

關鍵字： 大谷翔平MLB世界大賽火力全開紀錄挑戰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

前西武監督讚古林睿煬「強勢壓制」　與軟銀先發形成明顯對比

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

大谷翔平奪MVP卻顯困惑　球迷讚謙虛：「欸～不用啦」表情太可愛

古林睿煬超乎預期！原本設定3局投4.2局獲讚　捕手搭檔曝關鍵策略

古林睿煬超乎預期！原本設定3局投4.2局獲讚　捕手搭檔曝關鍵策略

【選舉落幕】盧秀燕恭賀鄭麗文當選，其他人也好棒

熱門新聞

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

杜蘭特2年27億與火箭續約　NBA生涯總薪資183億創歷史新高

大谷翔平封神表現後10小時　「史上最偉大的Sho」紀念T恤就開賣

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

波賽樂左外野應援超投入　籃籃分享人生第一次體驗：波真的很有愛

兄弟2連敗陷劣勢　平野惠一再度向球迷致歉：責任在我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是洋基頭號新秀！強打捕手車禍身亡

2杜蘭特續約　生涯總薪資183億創紀錄

3大谷封神表現後10小時　紀念T就開賣

4以為詹子賢不舒服　林子偉揭暖心細節

5波賽樂應援超投入　籃籃人生第一次體驗

最新新聞

1女神安芝儇人生首跑　寶礦力路跑完賽

2想跟唐西奇打國際賽　湖人海耶斯申請歸化

3大谷太會賺！道奇7億美元巨約1季回本

4U19籃球聯盟　德國帥哥泰斯學偶像SGA

5大谷翔平挑戰WS5紀錄　官網：小菜　

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

防禦率王羅戈G1表現失常！　張閔勛：他其實投得不差

「以為他不舒服」林子偉親拍詹子賢　賽後揭暖心細節

曾頌恩瑕疵？平野惠一：漏洞需反省　陳晨威認弄巧成拙上二壘

魔神樂G1強壓兄弟但露疲態？　張閔勛笑：他本來就撲克臉

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

謝盈萱被公開《愛情魔髮師》片段　秒送曾寶儀眼刀：再試一次看看

楊謹華得視后「穿布鞋上台」XD　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

Rosé讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ」　疑惑問：我有說對嗎？

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366