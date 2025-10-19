林立開轟寫紀錄！點出兄弟關鍵時刻韌性：做得非常好的地方





▲林立。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿林立再次展現開路先鋒威力，台灣大賽第2戰首局首打席轟出全壘打，幫助桃猿率先搶分，也締造聯盟史上第二位在台灣大賽首局首打席開轟的紀錄。他在賽後直言，並沒想過要打全壘打，並展現風度稱讚對手，直指還需學習兄弟不放棄的韌性。

林立在首局第一個打席面對李博登，逮中失投球，將球轟向左外野，全場氣氛瞬間沸騰。這支全壘打不僅替球隊打下士氣，更讓他成為台灣大賽史上第二位「首局首打席開轟」的打者。

他賽後表示，這支全壘打並非刻意追求，「我並沒有想過要打全壘打，只是想著要對投手施加壓力、確實擊中球，並把球打得強勁。全壘打是一個好的結果，但並非刻意追求。唯一不變的目標就是要把球打好。」

林立下半季因傷勢影響，長打火力停滯，直到季後賽才再度敲出全壘打。他坦言，「全壘打本來就不是我設定的目標。因為受傷打打停停，身體狀況也受到影響，所以長打表現不如預期。對我來說，重點不是全壘打，而是如何上壘、打出安打，為下一棒製造機會。」

他也說，「很高興今天第一個打席就能開轟，為球隊先拿分，這對全隊氣勢幫助很大。」

這場比賽後半段局勢緊繃，兄弟在得點圈製造壓力。林立說，「當下的氣氛真的很緊張，也有可能被逆轉，但這就是我們預期會遇到的情況。兄弟本來就是很容易越關鍵時候，在沒人出局情況下想辦法上壘，也有可能用戰術攻佔得點圈，但我覺得這就是他們的型態，也是他們做得非常好的地方。」

「我們在例行賽也常遇到這種狀況。」林立認為，關鍵在於心態，以及如何化解這些危機，「就算今天真的被逆轉，對我們來說就是一場比賽，輸就是輸，贏就是贏。很開心最後投手和野手能一起守下關鍵的兩局，這對球隊的氣勢有正面的影響。」

他強調心態的重要性，「就算真的被逆轉，輸就是輸，贏就是贏。很開心最後投手和野手一起守下關鍵兩局，這對我們氣勢有正面影響。」

樂天雖在首局就開轟，但前五局8次得點圈打擊卻未能敲安。林立對李博登表達敬意，「他本來就投得非常好，尤其壘上有人時更是穩定。他的控球和進壘點讓打者不好攻擊，即便球速不快，也有壓迫感。我們今天沒有很好地執行戰術，比賽贏得非常辛苦。」

他也強調，「這就是比賽，對方表現好的地方，也是我們要去學習的，在下一次的投打對決中討回來。」