兄弟前2戰0打點平野惠一：真的可惜　盛讚桃猿守備「斯巴拉西」

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟台灣大賽前兩戰僅攻下1分，攻勢串連上出現問題，總教練平野惠一在G2賽後訪問時，談到連續18局沒有打點，唯一1分是靠對方暴投得分，「真的很可惜。」

▲▼2025中職台灣大賽G2，中信兄弟總教練平野恵一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野恵一。（圖／記者李毓康攝）

至於團隊打擊狀況，他認為，「只要有一個成功例子，整個攻勢就會不一樣。像今天成功製造得分的機會，就看第三場比賽看能否延續下去。」

詹子賢第2局擊出直擊左外野安打，但因陳晨威回傳球而在二壘出局，平野惠一說，「那個是詹子賢看得到的角度，應該是他的判斷，雖然打到牆，但陳晨威的回傳也沒有彈跳。」

陳俊秀被視為關鍵的代打戰力，但此役全場坐在板凳，對此平野惠一說，「他都有隨時準備代打，不過因為是拉鋸戰，必須考量很多，包含守備位置，以及延長賽的可能，需要很多考量。」

談到對手在第8局至第9局的守備表現，「他們的守備非常出色（素晴らしい），投捕配合也很好，當然也跟我們攻擊方式有關，其實從例行賽到前陣子準備台灣大賽，都強調如何上壘與推進，不過這兩場沒辦法成功。可能大家想要當英雄，想法過於激烈，當沒有跑者時，首要應該是上壘，有跑者時應該是想要串連打線，希望大家能更看重這部分。」

