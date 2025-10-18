▲悍將感恩會／笑聲連連！新秀變裝嗨翻新莊 江庭毅領口太低怕走光。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將球迷感恩會今（18日）在新莊球場熱鬧登場，今年「悍將菜鳥日」以cosplay為亮點，球隊新秀們化身為「Fubon Angels」造型登場，穿上各式女僕裝、浴衣與校服等華麗服裝，在球迷歡呼聲中展現不同於球場的魅力。

首度參加球迷感恩會的新秀們誠意滿滿，其中張育豪身穿日系浴衣，自信滿滿說：「我覺得今天自己應該全場最迷人，因為學長看到我都不敢看我的眼睛說話！」並喊出「希望早日上一軍、富邦總冠軍！」；同樣人氣滿滿的劉承佑化身鬼滅之刃「蝴蝶忍」，笑說：「我覺得還是坐在觀眾席比較好玩，謝謝大家！」，

本次造型主題以「Fubon Angels」為靈感，菜鳥們幾乎清一色變身「女僕軍團」；童堉誠苦笑表示：「有點噁心、我快受不了了！」但仍不忘呼籲球迷下季進場加油。

鄭昭誠則自信展現「前凸後翹」，現場互動笑聲不斷，並許願「今年拿下總冠軍！」，石梓霖身穿日本女僕裝登場，羞澀說：「我很緊張，希望悍將球迷繼續為我們加油！」

王偉軒則笑看同袍的「腿毛群像」，大喊：「太噁了，我不行！」掀起全場爆笑。

江庭毅穿上淺藍粉女僕裝，笑說：「我也不知道胸口為什麼這麼低，我怕走光！」但仍展現拚戰精神：「我們會更努力，一起拿下總冠軍！」

楊笑虎則搞笑說：「大家說聲音太低的是渣男，所以我今天高音一點！」現場與球迷互動熱烈，最後喊出「不管怎樣，富邦拿下總冠軍！」

蔡袁華辰則化身「中學制服萌男」，笑說：「今天不用注意我的腳毛，可以看我身上可愛的娃娃！」，並喊話希望明年與球迷一起衝總冠軍。

「腿毛特多」的高慶麟笑說目標是「身體健康、穩定出賽」；黃騰威身穿日式浴衣，直呼造型「蠻可愛、蠻喜歡」，同樣期許「明年大家一起拿下總冠軍！」

王君佑也笑說：「學長本來說會很噁心，結果大家都說很適合！」並感性表示希望球迷繼續進場支持；李斯特也提及道：「希望下次想扮女裝時他們能跟我換！」同時期盼「明年無論一、二軍比賽，球迷都能多多支持，也希望自己快點轉正！」