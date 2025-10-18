運動雲

>

悍將感恩會／笑聲連連！新秀變裝嗨翻新莊　江庭毅領口太低怕走光

▲悍將感恩會／笑聲連連！新秀變裝嗨翻新莊　江庭毅領口太低怕走光。（圖／記者胡冠辰攝）

▲悍將感恩會／笑聲連連！新秀變裝嗨翻新莊　江庭毅領口太低怕走光。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將球迷感恩會今（18日）在新莊球場熱鬧登場，今年「悍將菜鳥日」以cosplay為亮點，球隊新秀們化身為「Fubon Angels」造型登場，穿上各式女僕裝、浴衣與校服等華麗服裝，在球迷歡呼聲中展現不同於球場的魅力。

首度參加球迷感恩會的新秀們誠意滿滿，其中張育豪身穿日系浴衣，自信滿滿說：「我覺得今天自己應該全場最迷人，因為學長看到我都不敢看我的眼睛說話！」並喊出「希望早日上一軍、富邦總冠軍！」；同樣人氣滿滿的劉承佑化身鬼滅之刃「蝴蝶忍」，笑說：「我覺得還是坐在觀眾席比較好玩，謝謝大家！」，

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次造型主題以「Fubon Angels」為靈感，菜鳥們幾乎清一色變身「女僕軍團」；童堉誠苦笑表示：「有點噁心、我快受不了了！」但仍不忘呼籲球迷下季進場加油。

鄭昭誠則自信展現「前凸後翹」，現場互動笑聲不斷，並許願「今年拿下總冠軍！」，石梓霖身穿日本女僕裝登場，羞澀說：「我很緊張，希望悍將球迷繼續為我們加油！」

王偉軒則笑看同袍的「腿毛群像」，大喊：「太噁了，我不行！」掀起全場爆笑。

江庭毅穿上淺藍粉女僕裝，笑說：「我也不知道胸口為什麼這麼低，我怕走光！」但仍展現拚戰精神：「我們會更努力，一起拿下總冠軍！」

楊笑虎則搞笑說：「大家說聲音太低的是渣男，所以我今天高音一點！」現場與球迷互動熱烈，最後喊出「不管怎樣，富邦拿下總冠軍！」

蔡袁華辰則化身「中學制服萌男」，笑說：「今天不用注意我的腳毛，可以看我身上可愛的娃娃！」，並喊話希望明年與球迷一起衝總冠軍。

「腿毛特多」的高慶麟笑說目標是「身體健康、穩定出賽」；黃騰威身穿日式浴衣，直呼造型「蠻可愛、蠻喜歡」，同樣期許「明年大家一起拿下總冠軍！」

王君佑也笑說：「學長本來說會很噁心，結果大家都說很適合！」並感性表示希望球迷繼續進場支持；李斯特也提及道：「希望下次想扮女裝時他們能跟我換！」同時期盼「明年無論一、二軍比賽，球迷都能多多支持，也希望自己快點轉正！」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平史詩級演出！3轟又猛飆10K　道奇5:1擊敗釀酒人前進世界大賽

大谷翔平史詩級演出！3轟又猛飆10K　道奇5:1擊敗釀酒人前進世界大賽

大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈

大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈

「他剛還在投球耶！」山本由伸見證大谷封神戰：大腦跟不上...

「他剛還在投球耶！」山本由伸見證大谷封神戰：大腦跟不上...

快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節

大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節

快訊／中信兄弟打線出爐！黃韋盛開路先鋒、許基宏第四棒

快訊／中信兄弟打線出爐！黃韋盛開路先鋒、許基宏第四棒

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

大谷翔平開外掛！投手雙響史上第一人 超越貝比魯斯的紀錄誕生

大谷翔平開外掛！投手雙響史上第一人 超越貝比魯斯的紀錄誕生

大谷翔平3轟10K神級演出奪國聯冠軍賽MVP：還有4場要贏！

大谷翔平3轟10K神級演出奪國聯冠軍賽MVP：還有4場要贏！

第一個獎就嚴重超時！　董月花.福州伯台上吵架

熱門新聞

大谷翔平史詩級演出！3轟又猛飆10K　道奇5:1擊敗釀酒人前進世界大賽

大谷翔平3轟震撼全美！美媒：地表最強球員降臨

大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈

「他剛還在投球耶！」山本由伸見證大谷封神戰：大腦跟不上...

快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

2大谷翔平3轟震撼全美　美媒：地表最強球員

3大谷化身外星人！史奈爾驚：我做不到

4大谷封神戰　山本驚：大腦跟不上...

5大谷翔平6局飆10K退場後炸第3轟！

最新新聞

1梁家榮再次建功！羅戈暴投送分

234歲仍喊緊張！王凱程被王建民虧：你都幾歲了啊

3崔維斯首秀轟24分　海神喜迎本季首勝

4火腿逆襲軟銀奪2連勝！

5悍將感恩會新秀變裝嗨翻新莊

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

#雅英 應援熱歪獲球迷小電扇　幫隊友吹涼降暑超貼心♥

#樂天女孩 赴日本為金鷲開球 #林襄 投出好球！

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

第一個獎就嚴重超時！　董月花.福州伯台上吵架

【傍晚6點將溢淹】花蓮新堰塞湖「每小時漲70cm」　縣府發緊急訊息：盡速離開太魯閣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366