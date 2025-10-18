▲蘇亞雷斯滿貫砲點燃主場！水手3比2聽牌 隊史首闖世界大賽只差一勝。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

2025美聯冠軍系列賽G5在T-Mobile Park上演逆轉！在主場連續兩場表現低迷後，西雅圖水手終於在18日上午找回氣勢，靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）8局下轟出反方向滿貫全壘打，以6比2擊敗多倫多藍鳥，取得3比2系列賽聽牌優勢，距離隊史首次挺進世界大賽僅一步之遙。

比賽進入後段仍由藍鳥掌握節奏，第6局克萊門特（Ernie Clement）的安打幫助藍鳥1比0先馳得點。

然而，到了第8局水手展開反撲，羅里（Cal Raleigh）先擊出追平比分的陽春砲，讓全場瞬間掀起熱潮；隨後藍鳥投手接連出現控球問題，讓壘包堆滿，關鍵時刻蘇亞雷斯對上多明格茲（Seranthony Domínguez）的四縫線速球，一棒掃向右外野形成滿貫砲，這支滿貫全壘打不僅逆轉戰局，也寫下水手隊史第二次季後賽滿貫砲的紀錄，前一次得追溯到1995年傳奇球星馬丁尼斯（Edgar Martinez）所締造。

BIG DUMPER, BIG SWING



LET'S GOOOOOOOOO pic.twitter.com/ptRT6jGb06 — Seattle Mariners (@Mariners) October 18, 2025

根據統計，在7戰4勝制系列賽中，當雙方戰成2比2平手時，贏下第5戰的球隊最終晉級的機率高達 68.9%（46/67）；在現行2-3-2主客場賽制下，主場拿下第5戰的球隊最終晉級率也達60.6%（20/33），這意味著水手如今握有絕佳的晉級優勢，球迷有望見證球隊創下隊史新頁。

藍鳥先發高斯曼（Kevin Gausman）今天再度展現王牌風範，5.2局僅被擊出3支安打、失1分，唯一失分正是蘇亞雷斯在第二局的陽春砲；相對的，水手先發米勒（Bryce Miller）只投4局多就被換下，留下不少危機。

第4局水手在滿壘無人出局的險境中靠著羅里的冷靜守備化解危機，他先踩本壘封殺後再傳一壘完成雙殺，展現關鍵防守價值。

布萊恩吳（Bryan Woo）在第6局登板，這是他自9月19日後首次亮相，儘管開局不穩讓藍鳥再度超前，但隨後穩住陣腳；值得一提的是，吳這是生涯首度以救援身分登板，他上一次從牛棚出發還要追溯到2021年的大學時期。

接下來系列賽將轉戰加拿大，第6戰預定於下週一在多倫多羅傑斯中心（Rogers Centre）開打，水手只要再拿下一勝，就能締造球隊創隊以來的歷史，首度晉級世界大賽；藍鳥則陷入背水一戰，必須在主場連勝兩場，才能延續本季奇蹟之旅。