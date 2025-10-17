「球給我！」薛茲爾怒嗆教頭還原對話：語氣可能有點不一樣...

▲薛茲爾（Max Scherzer）怒吼教頭拒換投！親曝心境：「我就是想要那顆球」 。（圖／截自藍鳥官方X）

記者王真魚／綜合報導

藍鳥王牌薛茲爾（Max Scherzer）在美聯冠軍系列戰第4戰「怒吼教頭拒換投」的畫面震撼全場。賽後他在節目中親自還原當下情況，直言：「我知道我想要那顆球，只是用比較不一樣的語言方式。」

比賽進行到5局兩出局、壘上無人，輪到亞羅薩倫納（Randy Arozarena）上場打擊，教頭史奈德（John Schneider）走上場準備換投，薛茲爾立刻怒吼，拒絕讓任何人來決定他什麼時候要退場。

史奈德氣場立刻被壓制，最終只能轉身回休息區。大聯盟官網報導形容：「那就像是在走向一頭獅子。」

一分鐘後，薛哲以犀利的滑球三振打者，隨即砸拳怒吼，全場沸騰。他用實際行動證明：「這一局，我來收尾！」

FOX球評、前大聯盟洋基球星基特（Derek Jeter）賽後對薛茲爾提問，「我知道你是一個很吃情緒的投手。全場都看到你和總教練在投手丘上的「對話」，能說說當下嗎？」

對此，薛茲爾表示，他當下清楚知道自己的球數與狀況，「那時兩出局，我看了大螢幕，大概69、70球，手感很好。Randy要上來打，我已經在腦中思考配球策略。結果看到史奈德走出來，讓我有點措手不及。但當下我知道，我就是想要那顆球。」

「我很確定自己想繼續投下去。」薛茲爾不好意思地笑說，「當然，當時是用『比較不一樣的語言』和他表明了這一點。」

隊友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也還原了「怒吼對話」的輕鬆版本：「教練只是問大家還好嗎，我們說『沒事，請回去』。」

薛茲爾則對這位年輕強打讚不絕口，「大家都看到他打擊很強，但更讓我印象深刻的是他的球商，他的守備、跑壘、判斷力都非常出色。他不只是強打者，而是一個全方位球員。」

這是薛茲爾在久休後的首次登板，他坦言開局兩次保送時確實有些生疏，「我知道一開始會有點陌生，但對波蘭柯 （Jorge Polanco）投出關鍵一球造成雙殺，穩住了節奏。」

他也談到今天的投球策略，「曲球的手感非常好，在幾個關鍵局數拿到了重要三振。」此戰他靠曲球就抓下4次三振，幾乎等於整季的一半。

訪談尾聲，「老爹」歐提茲（David Ortiz）開起玩笑，「老兄，什麼時候退休來當我們的球評？」薛茲爾大笑，「我現在玩得太開心了，這就是我打球的理由。我還不打算停下來。」

歐提茲又補上一刀，「那就投到他們用輪椅把你推下場吧！」薛茲爾笑回：「身體感覺很好，一切都不錯。我還留著你送我的那件印著我雙色眼睛的T恤，還在我衣櫥裡呢。」