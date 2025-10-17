運動雲

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

記者王真魚／綜合報導

41歲老將薛茲爾（Max Scherzer）不只是贏了這場比賽，更在投手丘上「吼」出王牌尊嚴。美聯冠軍系列戰第4戰，在他5.2局飆5K好投帶領下，藍鳥8比2擊敗水手，將系列戰扳成2比2平手。最讓球迷印象深刻的，是他在第5局對總教練史奈德（John Schneider）怒吼、拒絕被換下的那一刻。

5局兩出局、面對亞羅薩倫納（Randy Arozarena）上場打擊時，史奈德走上場準備換投。大聯盟官網報導形容：「那就像是在走向一頭獅子。」

當史奈德的左腳一踏上投手丘，薛茲爾立刻怒吼，拒絕讓任何人來決定他什麼時候要退場。史奈德氣場立刻被壓制，最終只能轉身回休息區。外媒紛紛轉發當時的畫面，直指「休息區的所有人都不敢相信剛才發生的一切。」

一分鐘後，薛哲用一顆犀利的滑球三振打者，隨後砸拳怒吼，全場沸騰。他不只捍衛了投手丘，更以行動證明：「這一局，我來收尾！」

這場比賽是薛茲爾生涯第500場先發，他主投5.2局被敲3安，送出4次保送與5次三振，僅失2分。這是他自2019年世界大賽以來首度在季後賽奪勝，也讓他成為MLB史上第4位41歲以上仍能在季後賽勝投的投手。

第3局，他牽制抓下瑞瓦斯（Leo Rivas），是自2016年以來首度牽制成功；第1局對羅利（Cal Raleigh）的速球，更飆到96.5英里，是他兩年多以來最快的球速。

藍鳥打線也給予火力支援，吉梅涅茲（Andrés Giménez）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）相繼開轟，單場合計攻下8分。藍鳥靠著王牌撐場與火力齊發，成功在客場連勝兩場，將系列戰追成2比2。

外媒也形容，薛哲完全對得起「Mad Max」（瘋狂麥克斯）的稱號。比賽開打前一小時，他就像一頭躁動不安的猛獸，在外野來回踱步，毫無規律——一下繞圈慢跑、一下伸展脖子，接著突然加速衝刺，並對著空氣揮出幾顆「想像中的球」，整個熱身畫面充滿火藥味。

到了牛棚，他甚至開始對著「幽靈」吵架。一球投得不順，就對虛構的打者揮舞雙臂、怒吼；下一球滿意時，則做出開槍的手勢，對著捕手方向「吹槍口煙」。氣場強到讓三壘教練費波斯 (Carlos Febles)與投手教練沃克（Pete Walker）差點被他的「暴走氣勢」波及。外媒形容，對薛茲爾來說，這兩位教練當下恐怕只是眼前的一抹藍色殘影。

▲塞揚王牌薛茲爾（Max Scherzer）回春，藍鳥客場大勝水手追平戰局 。（圖／達志影像／美聯社）

▲薛茲爾（Max Scherzer）回春，藍鳥客場大勝水手追平戰局 。（圖／達志影像／美聯社）

