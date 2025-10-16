挑戰賽一球未投！陳柏豪盼台灣大賽對決老東家：真的好渴望...

▲中職陳柏豪。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿在季後挑戰賽「讓二追三」逆轉晉級台灣大賽，包含陳柏豪在內共有4位投手雖然列名登錄名單，卻沒有上場機會。如今球隊搶下總冠軍戰門票，陳柏豪對即將與前東家中信兄弟的交手充滿期待，日前也在個人社群寫下，「真的好渴望…。」

陳柏豪挑戰賽全程沒有出賽，不過他表示，自己心裡早已「全副武裝」，在牛棚隨時待命，「中繼投手本來就是這樣，能做的就是準備好，教練會有教練的安排，我就是等電話來的那一刻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，場下角色同樣重要，「就算沒有上場，我也在場邊幫隊友吶喊、提醒對方狀況，這也是我能貢獻的一部分。」他透露，雖然挑戰賽一球未投，但每一戰幾乎都是全員待命，尤其G4壓上三位洋將，「這就是我們想要贏的決心。」

2023年底自中信兄弟轉戰樂天，這是陳柏豪首次在季後賽面對前東家，他坦言心情非常興奮，「這是很難得的機會，希望我們能贏。」

陳柏豪上一次在總冠軍登板要追溯到2020年效力兄弟時期，當時曾隨隊多次打進季後賽，不過都以亞軍收場，讓他有些遺憾，「當然冠軍戒指是全隊都有，可是我從來沒親身參與奪冠時刻。」

帶著這樣的決心，陳柏豪期待能在台灣大賽交手老東家，「今年更渴望上場，哪怕是一個打席、一個人，也想站上投手丘，面對以前的隊友展現自己。」

桃猿昨天開始練習備戰台灣大賽，選手們也透過實戰投打調整手感，陳柏豪今天主投20球，自認狀況不錯。

他也告訴自己，「機會永遠留給準備好的人，現在拿到台灣大賽門票，接下來就是全力以赴。」

「打職棒的夢想就是奪冠。我也相信，每個看球的球迷都希望自己支持的球隊能拿下冠軍。希望今年，我能在場上親身參與這一刻。」陳柏豪說。

