日職人氣球隊登大巨蛋！福岡軟銀鷹2026年春季來台交流

▲福岡軟銀鷹將於2026春季來台交流。（圖／中信育樂提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

⽇本職棒太平洋聯盟將由福岡軟銀鷹與北海道⽇本火腿⾾⼠⾓逐⽇本⼤賽的參賽資格，今（16）⽇於福岡巨蛋舉辦⾼潮系列賽決勝輪的第⼆戰，在今⽇賽事開打前，中信兄弟棒球隊前往賽事現場為福岡軟銀鷹應援加油，並邀請福岡軟銀鷹2026春季前往臺北⼤巨蛋參與特別試合賽事。

福岡軟銀鷹會長王貞治表⽰：「明年開季前福岡軟銀鷹會先安排春季訓練，接著前往台灣參加特別試合賽事，軟銀鷹的選⼿們都很期待能夠去台灣比賽。」

中信育樂副董事長⾼英傑表⽰：「恭喜福岡軟銀鷹在第⼀戰拿到勝利，今天讓我們⼀起為福岡軟銀鷹應援加油。⽽中信兄弟棒球隊也在10⽉18⽇展開台灣⼤賽，我們非常希望今年雙⽅都展現最滿意的賽果，讓兩⽀球隊⼀起將氣勢延伸到明年。

⾼英傑接著說：「特別感謝王貞治會長，⼀直以來為台灣棒球付出，促進了現在台灣棒球的榮景。⽽明年是中信很重要的⼀年，適逢60週年，非常期盼在賽季開始前能夠與福岡軟銀鷹進⾏特別試合賽事，促進台⽇棒球的成長。」

▲福岡軟銀鷹會長王貞治、中信育樂副董事長高英傑。（圖／中信育樂提供）

福岡軟銀鷹代表取締役専務COO（事業統括本部長）太⽥宏昭表⽰：「明年在東京有WBC賽事，能夠在國際⼤賽之前有交流是非常好的安排，台灣在2024的世界棒球⼗⼆強賽事中奪下冠軍，這次的交流⼀定⼗分精彩。透過交流賽讓台灣的選⼿跟球迷可以近距離看到福岡軟銀鷹球團的表現，⽇本的球迷也可以透過賽事更加認識台灣的球隊與選⼿，促進良好的台⽇棒球交流。」

明年春季在臺北⼤巨蛋不僅有中信兄弟棒球隊與福岡軟銀鷹的特別試合賽事之外，更有擴⼤規模的台⽇交流賽，以系列賽事開啟2026的台灣棒球賽事，其中包括邀請WBC台灣代表隊共襄盛舉，來為3⽉於東京巨蛋舉⾏的WBC世界棒球經典賽做⾃辦熱⾝前哨戰，讓台灣代表隊能以賽備戰，充⾜的準備迎戰⽇本東京賽程。

⾃2002年⼤榮鷹（福岡軟銀鷹前⾝）來台舉⾏⽇職⾸次海外例⾏賽後，球隊已逾24年未再來訪台灣，此次受邀出席中信特別試合外，更將參與WBC台灣代表隊的交流賽第⼀戰，分別在台參與兩場賽事：

2026台⽇國際棒球賽

2026年2⽉25⽇（三）臺北⼤巨蛋 福岡軟銀鷹 VS 中信兄弟（中信60週年特別試合）

2026年2⽉26⽇（四）臺北⼤巨蛋 福岡軟銀鷹 VS 台灣代表隊

更多賽事相關內容如賽事⽇程安排、賽事時間、對戰組合與售票資訊，將於12⽉2026台⽇交流賽賽事記者會中完整公告。