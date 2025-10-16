12強後人生變得不一樣！陳傑憲回顧這1年紅眼眶：蠻辛苦的

▲陳傑憲。（圖／截自統一獅YouTube）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

統一獅在中華職棒季後挑戰賽中原本手握2比0的絕對優勢，卻遭樂天桃猿連下三城逆轉，無緣台灣大賽，球季在遺憾中畫下句點。面對突如其來的結束，身為球隊領袖的陳傑憲難掩情緒，他在受訪時紅著眼眶坦言，這一季背負著巨大的壓力。

陳傑憲在2024年世界棒球12強賽擔任中華隊隊長，率隊奪下冠軍，人氣跟著飆升，然而回到中職戰場，他本季未能帶領統一獅前進台灣大賽，賽後在鏡頭前一度哽咽，真情流露地說：「經過12強之後，我的人生就變得不一樣，我受到了很大的關注，很大的輿論，說沒有壓力是騙人的。」

統一獅今年經歷了戲劇性的球季，遺憾在季後挑戰賽遭2比3遭逆轉出局，陳傑憲坦言：「我其實沒有想過事情會變成這樣子。為了我自己、為了我的家庭、為了我的球隊，我勢必要扛住，所以在球季最後一場比賽，現在突然想到就是，嗯，我是覺得還蠻辛苦的。」

這一年對陳傑憲而言充滿考驗，他說：「我想要跟愛我的人、喜歡我的球迷說，謝謝你，謝謝你們不管在我場上遇到什麼狀況，打不好、受傷，你們依然相信著我，陪伴著我。」

除了身體的疲憊之外，輿論壓力更是一大挑戰，陳傑憲表示：「場下蠻多言論的壓力，不管我做什麼事情，都被大家無限的放大。」

即便如此，陳傑憲仍懷抱感謝之心，對始終支持他的球迷深情致謝：「很感謝喜歡我的球迷們，一直站在我這裡，為我發聲，相信著我，我真的很謝謝你們。」