運動雲

>

辜仲諒推動「亞洲大聯盟」邁向國際　競選連任WBSC執行副會長

▲▼辜仲諒推動亞洲大聯盟。（圖／亞棒總提供）

▲▼辜仲諒推動亞洲大聯盟，瓜壢棒球場。（圖／亞棒總提供）

▲▼辜仲諒推動亞洲大聯盟。（圖／亞棒總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長辜仲諒自2022年上任以來親力親為，致力推動亞洲基層棒球發展，頻繁造訪各會員國推動合作與交流，並將爭取18日競選連任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年來，BFA陸續在泰國成立「東南亞棒球發展暨訓練中心」（Southeast Asia Baseball Development and Training Center），並在中國大陸設立「亞洲女子棒球訓練基地」（Asia Women’s Baseball Development and Training Center），甚至親赴阿拉伯聯合大公國考察西亞棒球發展現況，為「亞洲大聯盟」的長期願景奠定基礎。

辜仲諒會長強調，「團結」是亞洲棒球文化的核心精神之一。為全面提升亞洲棒球整體競爭力，BFA將持續整合各國資源，從基層扎根，推動亞洲棒球在國際舞台上站穩腳步，展現「Asian Power」的力量。

泰國身為東南亞重要樞紐，自東南亞棒球發展暨訓練中心成立以來，已逐漸成為區域性賽事及訓練的重要據點，陸續承辦2023年東亞盃棒球賽、2025年第四屆亞洲女子棒球錦標賽資格賽，以及年底的東南亞運動會棒球賽。此外，泰國棒協在BFA協助下，成功爭取第六屆世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）會員大會於曼谷舉行，這也是泰國首次主辦國際棒壘球盛會。

在中國部分，中國棒球協會（CBA）向BFA申請並成功舉辦首屆「亞洲女子城市棒球聯賽」，於今年7月在杭州瓜瀝的亞洲女子棒球訓練基地登場，共有來自東北亞、東南亞與西亞的10支球隊參賽，促進亞洲女子棒球城市交流，也為今年10月同場地舉辦的2025年第四屆亞洲女子棒球錦標賽暖身。展望未來，中國棒協也表態爭取世界盃女子棒球賽在該基地舉行，致力打造杭州瓜瀝成為亞洲女棒重鎮。

辜仲諒會長近年奔走亞洲各地，推動棒球發展與國際合作，深受亞洲棒球界肯定。本週六（10月18日），他將競選連任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長，期望進一步鞏固亞洲棒球地位，結合全球資源，持續推動「亞洲大聯盟」願景。

▲▼辜仲諒推動亞洲大聯盟。（圖／亞棒總提供）

▲辜仲諒推動亞洲大聯盟，瓜壢棒球場。（圖／亞棒總提供）

關鍵字： 亞洲棒球辜仲諒BFA泰國中國

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

統一獅公布戰力外4人名單　39歲老將林益全在列

統一獅公布戰力外4人名單　39歲老將林益全在列

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

「排球甜心」突宣布退役！最後一舞時程曝光

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

陳柏良轟足協「台灣人欺負台灣人」　李洋怒：拿什麼證明重視運動

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

鄭浩均待命台灣大賽　看挑戰賽驚呼林智平太扯：原本也看好統一但...

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

熱門新聞

丘里奧首球砲轟山本由伸　大谷翔平起頭季後賽第5轟創18年紀錄

統一獅公布戰力外4人名單　39歲老將林益全在列

山本由伸111球7K完投勝！大谷翔平1安打1盜壘　道奇2連勝

39歲林益全傳遭釋出動向受矚　IG發文謝謝統一這三年照顧

大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮　讓釀酒人主場靜默

山本由伸完投締造日本第一人　道奇連兩戰先發超扛寫9年紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1丘里奧首球砲轟山本由伸

2統一獅宣布戰力外名單

3山本由伸111球完投勝！道奇2連勝

4今年一軍0出賽！林益全傳遭釋出　IG發文：謝謝統一這三年照顧

5大谷翔平終於安打！突破20打席熄火低潮

最新新聞

1第10屆埔里山城派對馬拉松10／19國6開跑

2台灣大賽大巨蛋G1、G2一般票完售！

3足協爆多項行政疏失　李洋不滿要求檢討

4辜仲諒推動「亞洲大聯盟」邁向國際

5核彈級女神真面目曝　徐賢淑：別被我嚇到

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

12強逆襲奪冠之路搬上大銀幕！《絕勝》王識賢、鳳小岳主演

統一獅痛失4分領先遭逆轉　餅總點名猿隊難纏人物

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

何品室融代打建功笑稱「壓力不在我這邊」　追平後開始緊張要守備

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

徐佳瑩突忘記自己生過二胎 容祖兒超慌張：不能說的嗎？XD

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

【爸爸帶娃可以多荒謬？】兒子腳上穿的「不是襪子是手套」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366