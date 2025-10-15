辜仲諒推動「亞洲大聯盟」邁向國際　競選連任WBSC執行副會長

▲▼辜仲諒推動亞洲大聯盟，瓜壢棒球場。（圖／亞棒總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長辜仲諒自2022年上任以來親力親為，致力推動亞洲基層棒球發展，頻繁造訪各會員國推動合作與交流，並將爭取18日競選連任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年來，BFA陸續在泰國成立「東南亞棒球發展暨訓練中心」（Southeast Asia Baseball Development and Training Center），並在中國大陸設立「亞洲女子棒球訓練基地」（Asia Women’s Baseball Development and Training Center），甚至親赴阿拉伯聯合大公國考察西亞棒球發展現況，為「亞洲大聯盟」的長期願景奠定基礎。

辜仲諒會長強調，「團結」是亞洲棒球文化的核心精神之一。為全面提升亞洲棒球整體競爭力，BFA將持續整合各國資源，從基層扎根，推動亞洲棒球在國際舞台上站穩腳步，展現「Asian Power」的力量。

泰國身為東南亞重要樞紐，自東南亞棒球發展暨訓練中心成立以來，已逐漸成為區域性賽事及訓練的重要據點，陸續承辦2023年東亞盃棒球賽、2025年第四屆亞洲女子棒球錦標賽資格賽，以及年底的東南亞運動會棒球賽。此外，泰國棒協在BFA協助下，成功爭取第六屆世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）會員大會於曼谷舉行，這也是泰國首次主辦國際棒壘球盛會。

在中國部分，中國棒球協會（CBA）向BFA申請並成功舉辦首屆「亞洲女子城市棒球聯賽」，於今年7月在杭州瓜瀝的亞洲女子棒球訓練基地登場，共有來自東北亞、東南亞與西亞的10支球隊參賽，促進亞洲女子棒球城市交流，也為今年10月同場地舉辦的2025年第四屆亞洲女子棒球錦標賽暖身。展望未來，中國棒協也表態爭取世界盃女子棒球賽在該基地舉行，致力打造杭州瓜瀝成為亞洲女棒重鎮。

辜仲諒會長近年奔走亞洲各地，推動棒球發展與國際合作，深受亞洲棒球界肯定。本週六（10月18日），他將競選連任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長，期望進一步鞏固亞洲棒球地位，結合全球資源，持續推動「亞洲大聯盟」願景。

▲辜仲諒推動亞洲大聯盟，瓜壢棒球場。（圖／亞棒總提供）