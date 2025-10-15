運動雲

後勤支援不足、不尊重教練球員　運動部請足協3天內提檢討報告

▲中華男足慘敗泰國，總教練黃哲明賽後請辭、中華男足精神領袖陳柏良。（圖／中華足協提供）

▲隊長陳柏良痛批足協作為是「台灣人欺負台灣人」，運動部表達嚴正關切，要求足協3日內提出具體檢討報告。（圖／中華足協提供）

記者游郁香／綜合報導

中華男足昨（14）日在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰，以1比6慘敗給泰國，賽後總教練黃哲明宣布請辭，直指足協後勤「支援不足」；隊長陳柏良更怒批，教練與球員未獲應有尊重，「台灣人欺負台灣人」，對此運動部表達嚴正關切，要求足協進行全面檢討，並於3日內提出具體檢討報告。

運動部表示，今日上午已請足協到運動部當面瞭解外界關切議題，也將找請辭的總教練黃哲明、隊長陳柏良進一步瞭解相關情形。 針對本次代表隊集訓、旅外球員徵召、訓練環境、比賽準備及整體後勤支援等問題，運動部已要求足協進行全面檢討，並於3日內提出具體檢討報告。

檢討內容應包括代表隊備戰與後勤支援的安排情形、教練團與協會間的溝通與決策過程、球員徵召與住宿場地安排規劃以及經費運用與行政協調狀況等。

對於各界關注的協會經費與資源使用，運動部強調，運動部的補助經費，主要是用於選手培訓與參賽相關費用，包括訓練、裝備、旅費等，都有明確的核銷與審查機制。至於協會其他自籌經費的運用，也已要求足協虛心面對外界意見，重新檢視支出與決策優先順序，應優先確保球員需求獲得充分支持，在經費充足且不影響選手權益的前提下，再規劃相關宣傳活動以協助賽事行銷。

對於14日晚間賽後包括總教練與球員的發言，反映出基層與第一線的真實心聲，運動部維持一貫立場，球員應該能專心比賽，行政與後勤問題不應成為負擔。運動部將負起主管機關責任，要求協會誠實檢視問題、提出改進方向，並促請足協邀集足球界相關體育團體，就未來足球發展進行交流，作為未來國內足球發展中長程計畫，務必提升足球整體發展環境，讓國家隊及基層選手能在更完善的體系中發揮實力，重新贏得國人的信任與支持。

