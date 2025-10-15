山本由伸感覺到今天「有成長」　首球被丘里奧炸裂超級懊惱

▲山本由伸。（圖／路透）

洛杉磯道奇投手山本由伸今（15）日在國聯冠軍賽G2先發登板，投滿9局、用111球被擊出3支安打、失1分、奪7次三振，完成他在大聯盟的首次完投勝，這場勝利幫助道奇在系列賽中以2勝0敗領先，他也在賽後記者會中露出滿足的神情，表示自己「有成長」。

談到首次完投勝，山本說：「我只是盡量1局1局專注投球，保持好的節奏，能夠成功把比賽收尾，真的覺得很好。」

比賽一開始的情況出乎意料，首局首名打者丘里奧（Jackson Chourio）面對山本的第1球，就將他投出的低角度速球強勁擊出全壘打，僅用1球，釀酒人便率先取得分數。雖然一度愣住，但山本很快冷靜下來，隨後連續解決3名打者。

從第5局開始，當打線第3輪上場後，山本徹底封鎖對手打者，沒有再被擊出任何安打，全場僅失1分完成完投勝，這是他在大聯盟的首場完投，也是日本投手首次在季後賽投出完投，對道奇而言，則是自2004年利瑪（Jose Lima）以來，睽違21年的季後賽完投紀錄。

在賽後記者會上，山本回憶開局被首球轟出的瞬間：「因為是面對第1個打者，所以真的很懊惱，但我立刻調整心情，專注面對下位打者。」

他接著表示：「今天我真的感覺到自己的成長，雖然首局仍有需要反省的地方，但能在這樣的重要比賽中拿下勝利，我覺得這會成為我進一步成長的契機。」