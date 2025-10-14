教士教頭席爾特閃電請辭　坦言長期征戰「身心靈承受巨大壓力」

▲席爾特（Mike Shildt）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

聖地牙哥教士隊總教練席爾特（Mike Shildt）主動提出辭職，結束兩年的執教任期。這項突如其來的決定震驚外界，因他才在去年10月與球團續約至2027年球季。

根據《聖地牙哥聯合論壇報》（San Diego Union-Tribune）報導，席爾特在11日（美國時間）主動告知球團辭職意願，並於周一與球隊共同公布消息。他在親筆信中寫道，「我懷著沉重但滿足的心情，宣布從聖地牙哥教士總教練一職退休。這個決定其實在球季中就開始思考，並在過去10天裡逐漸釋懷。漫長球季的磨耗在精神、體能與情緒上都造成巨大負擔，現在是時候為自己著想，依照自己的步調離開。」

席爾特表示，他全心投入，希望實現已故球團主席賽德勒（Peter Seidler）奪得世界大賽冠軍的願景，「雖然最終沒能達成終極目標，但我為這兩年球員、教練團與球團的努力與成就感到驕傲。」

Padres manager Mike Shildt announces his retirement. pic.twitter.com/xUcEOhlqRh — MLB (@MLB) October 13, 2025

席爾特於2023年球季接掌教士兵符，連續兩年率隊打進季後賽，締造球隊自2005、06年以來首度連兩季晉級紀錄。連兩季達成90勝更是隊史首次，但球隊兩度止步關鍵一戰——去年在國聯分區系列賽第5戰敗給道奇，今年則在外卡系列賽第3戰不敵小熊。

即便未能更進一步，席爾特以183勝141敗、勝率.565離任，為教士史上最高總教練勝率（不含代理教練），季後賽戰績為5勝5敗。

教士總經理普雷勒（A.J. Preller）發表聲明感謝席爾特的貢獻，「我們恭喜麥克擁有成功的教練生涯，感謝他過去四年對教士隊與聖地牙哥社區的重要貢獻，包括連續兩季90勝與兩度打進季後賽。他對棒球的熱情與投入將永遠影響這支球隊。」

他進一步指出，球團將立即展開新任總教練的遴選，目標是在2026年奪得世界大賽冠軍。 席爾特並未完全退出棒球界。根據《美國今日報》報導，他暫時不會再執教任何球隊，但仍計畫繼續留在棒球圈。席爾特表示，「我現在需要一段時間休息，調整健康與狀態。」

他最後感性地寫道，「我非常感謝教士球團與所有成員對我的信任。我相信我離開時已讓球隊處於更好的位置。最重要的是，我為球員們感到驕傲，他們有風度、有團隊精神，並致力於共同的冠軍目標。我愛這群球員，會非常想念他們。」