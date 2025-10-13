藍鳥外野手魯克斯傷勢檢查結果出爐　驚險避開骨折危機

▲魯克斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

多倫多藍鳥在美聯冠軍系列賽首戰以1比3不敵西雅圖水手，右外野手魯克斯（Nathan Lukes）第1局就受傷退場，所幸經檢查後無礙，讓球迷捏了一把冷汗，總教練施耐德（John Schneider）也透露：「狀況比預期好。」

藍鳥第1棒史普林格（George Springer）在首局首打席首球轟出全壘打，為多倫多先馳得點，緊接著魯克斯上場打擊，面對水手先發投手米勒（Bryce Miller）展開纏鬥，但不慎被自打球擊中右膝，痛苦倒地。

Nathan Lukes fouled a pitch straight off his knee, stayed in the game, then finished a 12-pitch at-bat with a walk pic.twitter.com/k2C20iowOy — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 13, 2025

魯克斯後續忍痛完成打席，選到保送上壘，並留在壘上直到隊友巴修（Daulton Varsho）被接殺結束該局，但他也未能再繼續比賽，藍鳥教練團基於安全考量，在第2局派上史卓（Myles Straw）代守右外野。

所幸，魯克斯的傷勢並未如外界擔心般嚴重，施耐德賽後透露，經過檢查後確認並無骨折。

「他現在狀況還好，拍了X光和CT都沒有骨折，雖然膝蓋確實非常疼痛。」施耐德在受訪時表示，「魯克斯是那種絕不想被換下場的球員，如果明天醫療團隊認可，他會繼續出賽。」

魯克斯本季表現亮眼，例行賽438打席貢獻1.8勝利貢獻值（fWAR），在對紐約洋基的分區系列賽中更有5分打點、OPS高達.833，是藍鳥打線的重要拼圖。