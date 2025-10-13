新北全運會帶隊教練爆爭議　羅嘉翎、黃昱翔拚連霸共同陳情

▲全運會即將在雲林開打，新北跆拳代表隊卻出現教練爭議，讓選手們連署陳情。（圖／CTWANT提供）

2025年全國運動會將在10月18日於雲林正式開打，各方好手磨拳霍霍，正加緊訓練以得桂冠，新北跆拳代表隊卻爆出教練爭議，此次代表隊8位女性隊員中，包含奧運銅牌羅嘉翎在內的6名隊員出自「頭前跆拳道運動訓練中心（簡稱：頭前跆訓）」，8位男性隊員中有6位來自「中和跆拳道舘（簡稱：中和道館）」，男女方的帶隊教練竟都不是來自2間道館，讓選手和家長們擔心與教練默契不足、影響表現，希望能調整名單，讓選手在場上好好發揮。

據了解，新北全運會跆拳出賽是經過5月的議長盃選拔，男女方8個量級的冠軍組成代表隊，共16人代表家鄉對戰全國好手，女性隊員包括全運會二連霸的羅嘉翎、瑞士跆拳道公開賽金牌江宜珊、全中運連霸金牌沈佳蓁等英雌，8人中有6位以頭前跆訓名義報名，出自鄭嘉慶教練門下。

▲全運會在即，新北跆拳代表隊女子組羅嘉翎（右）、江宜珊把握每一秒練習機會，希望能為家鄉抱回獎牌。（圖／讀者提供）

男子組的陣容則同樣堅強，亞運國手、全運會三連霸的黃昱翔出戰63公斤級，全大運金牌邱泓勝則參加68公斤級，2024年剛奪下全大運冠軍的陳彥升則站上87公斤級賽場，8名選手中有6人以中和道館名義報名，在劉明杰教練指導下創造輝煌成績。

而按照過往經驗，帶隊教練是由選出最多選手的教練擔任，在選拔賽打完當下便知道帶隊教練人選，選手們原以為會如往常般，由自己最熟悉且信任的教練在場邊技術指導、給予支持，但此次全運會帶隊教練卻遲至8月才公布，女子組由旗下僅2名選手的雄麒道館教練楊復傑領軍，男子組則是由樹林高中陳怡卉教練帶隊，8名選手中僅雄麒道館、74公斤級的謝宗佑受她指導。

「絕對不是說楊教練或陳教練不好，而是不熟悉，他們在場上該如何指導我們？」黃昱翔說，選手與教練的默契在賽場上猶為關鍵，師徒間在日積月累的相處下，彼此默契早已超乎言語，往往一個眼神、一個表情就能心領神會，教練們一眼就能看出愛徒狀態，會用技術指導申訴舉牌讓選手得以調整呼吸，協助徒弟在場上擊敗對手。

黃昱翔提到，教練們除了了解學生，還會協助學生了解對手，他自己就曾在比賽時略居下風，被教練指導後迅速改變戰術，最終逆風翻盤、擊敗對手，而此次自己熟悉的教練不能在場上陪伴，教練們已打算坐在場邊支持，但場邊往往不能大聲說話，能給的指導相當有限，讓大家擔心會影響發揮。

第一次參加全運會的陳彥升也坦言「不太安心」，教練在場上除了戰術指導外，更重要的是給選手心靈上的安撫，此次不是自己熟悉的人陪在旁邊，心情難免受到影響，但他以前三名為目標，希望能為新北抱回獎牌。

▲江宜珊與教練鄭嘉慶（右）感情深厚、默契十足，多次在教練的指導下順利得勝。（圖／翻攝畫面）

江宜珊的父親江亘松則表示，教練沒有好壞，但真的有默契好不好的問題，特別今年羅嘉翎和黃昱翔都要拚連霸，都期盼能為新北再創榮光，希望市政府能考量選手權益和表現，調整名單讓選手在場上好好發揮。

新北市政府體育局長洪玉玲表示，依據承辦單位雲林縣政府公告的114年全國運動會競賽規程規定，各縣市跆拳道教練，僅能註冊報名1位教練，是各縣市通案性案例。洪玉玲說，雲林縣政府同意提供現場換證機制，讓每位選手的指導教練能夠實際在場邊指導。此外，全運會期間提供每位選手每日共2000元，作為住宿費、膳食費，交通費依實支付。

