運動雲

>

新北全運會帶隊教練爆爭議　羅嘉翎、黃昱翔拚連霸共同陳情

全運會即將在雲林開打，新北跆拳代表隊卻出現教練爭議，讓選手們連署陳情。（圖／周志龍攝）

▲全運會即將在雲林開打，新北跆拳代表隊卻出現教練爭議，讓選手們連署陳情。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2025年全國運動會將在10月18日於雲林正式開打，各方好手磨拳霍霍，正加緊訓練以得桂冠，新北跆拳代表隊卻爆出教練爭議，此次代表隊8位女性隊員中，包含奧運銅牌羅嘉翎在內的6名隊員出自「頭前跆拳道運動訓練中心（簡稱：頭前跆訓）」，8位男性隊員中有6位來自「中和跆拳道舘（簡稱：中和道館）」，男女方的帶隊教練竟都不是來自2間道館，讓選手和家長們擔心與教練默契不足、影響表現，希望能調整名單，讓選手在場上好好發揮。

據了解，新北全運會跆拳出賽是經過5月的議長盃選拔，男女方8個量級的冠軍組成代表隊，共16人代表家鄉對戰全國好手，女性隊員包括全運會二連霸的羅嘉翎、瑞士跆拳道公開賽金牌江宜珊、全中運連霸金牌沈佳蓁等英雌，8人中有6位以頭前跆訓名義報名，出自鄭嘉慶教練門下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全運會在即，新北跆拳代表隊女子組羅嘉翎（右）、江宜珊把握每一秒練習機會，希望能為家鄉抱回獎牌。（圖／讀者提供）

▲全運會在即，新北跆拳代表隊女子組羅嘉翎（右）、江宜珊把握每一秒練習機會，希望能為家鄉抱回獎牌。（圖／讀者提供）

男子組的陣容則同樣堅強，亞運國手、全運會三連霸的黃昱翔出戰63公斤級，全大運金牌邱泓勝則參加68公斤級，2024年剛奪下全大運冠軍的陳彥升則站上87公斤級賽場，8名選手中有6人以中和道館名義報名，在劉明杰教練指導下創造輝煌成績。

而按照過往經驗，帶隊教練是由選出最多選手的教練擔任，在選拔賽打完當下便知道帶隊教練人選，選手們原以為會如往常般，由自己最熟悉且信任的教練在場邊技術指導、給予支持，但此次全運會帶隊教練卻遲至8月才公布，女子組由旗下僅2名選手的雄麒道館教練楊復傑領軍，男子組則是由樹林高中陳怡卉教練帶隊，8名選手中僅雄麒道館、74公斤級的謝宗佑受她指導。

「絕對不是說楊教練或陳教練不好，而是不熟悉，他們在場上該如何指導我們？」黃昱翔說，選手與教練的默契在賽場上猶為關鍵，師徒間在日積月累的相處下，彼此默契早已超乎言語，往往一個眼神、一個表情就能心領神會，教練們一眼就能看出愛徒狀態，會用技術指導申訴舉牌讓選手得以調整呼吸，協助徒弟在場上擊敗對手。

黃昱翔提到，教練們除了了解學生，還會協助學生了解對手，他自己就曾在比賽時略居下風，被教練指導後迅速改變戰術，最終逆風翻盤、擊敗對手，而此次自己熟悉的教練不能在場上陪伴，教練們已打算坐在場邊支持，但場邊往往不能大聲說話，能給的指導相當有限，讓大家擔心會影響發揮。

第一次參加全運會的陳彥升也坦言「不太安心」，教練在場上除了戰術指導外，更重要的是給選手心靈上的安撫，此次不是自己熟悉的人陪在旁邊，心情難免受到影響，但他以前三名為目標，希望能為新北抱回獎牌。

江宜珊與教練鄭嘉慶（右）感情深厚、默契十足，多次在教練的指導下順利得勝。（圖／翻攝畫面）

▲江宜珊與教練鄭嘉慶（右）感情深厚、默契十足，多次在教練的指導下順利得勝。（圖／翻攝畫面）

江宜珊的父親江亘松則表示，教練沒有好壞，但真的有默契好不好的問題，特別今年羅嘉翎和黃昱翔都要拚連霸，都期盼能為新北再創榮光，希望市政府能考量選手權益和表現，調整名單讓選手在場上好好發揮。

新北市政府體育局長洪玉玲表示，依據承辦單位雲林縣政府公告的114年全國運動會競賽規程規定，各縣市跆拳道教練，僅能註冊報名1位教練，是各縣市通案性案例。洪玉玲說，雲林縣政府同意提供現場換證機制，讓每位選手的指導教練能夠實際在場邊指導。此外，全運會期間提供每位選手每日共2000元，作為住宿費、膳食費，交通費依實支付。

延伸閱讀
教練竟是他2／新北代表隊比賽吃住、交通全靠自己　選手嘆：像被放生
娛樂報報／路口騎士好眼熟！陳志強載曾智希騎機車橫越天龍國
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

快訊／PLG新軍YKE ARK洋基方舟揭開神秘面紗　吉祥物叫約克貓

統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒　陳聖平待評估

統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒　陳聖平待評估

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

【阿嬤最強後援】聽到孫子要去花蓮幫忙馬上出手支援

熱門新聞

桌球亞錦賽驚見「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽：主辦出來道歉

道奇「日本三本柱」太不公平！　釀酒人教頭想讓朗希被禁賽

最速158王牌！日媒爆歐力士鎖定徐若熙　美日多支球團爭相關注

史奈爾、山本鎮守G1-G2！　羅伯斯揭不先讓大谷翔平先發原因

本季6戰全敗！道奇國聯冠軍戰強碰「剋星」釀酒人　大谷急需復甦

大谷翔平聯盟冠軍戰僅投一場　史奈爾扛首戰：釀酒人不是普通球隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球亞錦賽有「中華民國國旗」　陸網氣炸喊罷賽

2釀酒人教頭想讓朗希被禁賽！

3日媒爆歐力士鎖定徐若熙

4羅伯斯揭不讓大谷翔平第1、2戰先發原因

5道奇國聯冠軍戰強碰釀酒人　超慘數據曝

最新新聞

1賽前休息室喊話？古久保擔心破壞氣氛

2里夫斯傷勢無礙！湖人退勇士

3統一獅殊死戰餅總盼全員拿出最佳狀態

4統一獅殊死戰先發打線出爐！陳傑憲續扛第3棒

5布魯克斯大讚布克：他就像我大哥

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華連兩場未進先發打線　9局代跑引熱議...古久保：他身體很健康

G4「歐印」洋投？古久保：做最好配置　樂見林立、小胖帶領年輕人

桃猿逆轉保命　林泓育開轟點燃反攻火苗「贏在團隊發揮」

背水一戰球迷落淚成動力　黃子鵬中繼回先發更珍惜每一場

統一獅失誤成敗因！餅總喊話G4轉換心態　胡智爲先發、洋投看狀態

優里？喬瑟夫？傻傻分不清

【高空放閃！】機長老公廣播突然告白 老婆害羞反應全錄下XD

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【逃不了啦】三寶違停遇警想開走　下一秒被帥氣攔下XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366