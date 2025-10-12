運動雲

我們終於跨過那道坎！釀酒人三轟闖NLCS　6年首輪出局史告終

▲我們終於跨過那道坎！釀酒人三轟闖NLCS　6年首輪出局史告終。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

密爾瓦基釀酒人終於突破季後賽首輪魔咒，12日上午在美國家庭球場靠著康崔拉斯（William Contreras）、沃恩（Andrew Vaughn）與圖朗（Brice Turang）3發陽春全壘打，以及5名投手合力封鎖對手火力，以3比1擊敗芝加哥小熊，贏下國聯分區系列賽決勝第5戰，晉級國聯冠軍賽，將對決星光熠熠的洛杉磯道奇。

這場勝利結束了釀酒人自2018年以來，6個系列賽連敗的陰影，也讓球隊在多年失利後，終於再度站上國聯4強的舞台。

六年首輪止步的宿命　終於被改寫

釀酒人近年無論以黑馬或熱門之姿打入季後賽，總是首輪出局，從2019到2023，他們經歷過陣容豪華與拚勁型球隊的不同階段，但結果始終相同：「一輪遊」；但這一次，故事終於不同。

「我真的替這些傢伙感到高興，他們是一群很棒的人，」總教練墨菲（Pat Murphy）賽後感性表示，「很多人一開始不相信他們，但他們從未放棄、始終堅持，我能與這樣的人在一起，真的非常幸運，他們撐了下來，他們是一群永不放棄的傢伙，你可以叫他們普通人，但我會說他們是『超越普通人』。」

這場勝利對釀酒人而言，不僅是季後賽的突破，更是情感層面的釋放；球隊擊敗的不只是宿敵小熊，還終結了自2018年在國聯冠軍賽第7戰不敵道奇、錯失世界大賽門票後的陰霾，當時，現任小熊教頭康塞爾（Craig Counsell）正是帶領釀酒人的家鄉英雄，如今，釀酒人終於在他的球隊手中報了一箭之仇。

首局即燃　陽春砲奠勝基調

比賽從首局起便火藥味十足，釀酒人派出本季入選全明星的終結者梅吉爾（Trevor Megill）擔任「開局投手」，這位因傷缺陣一個月的火球男成功讓小熊首局無功而返。

在下半局兩出局後，康崔拉斯轟出首支陽春全壘打，也讓這個系列賽成為大聯盟史上第一個「5場比賽首局皆出現全壘打」的系列賽（據 Elias Sports Bureau 統計）。

儘管小熊的鈴木誠也在下一局立即以一發全壘打回敬，但釀酒人23歲怪物新秀米吉奧羅斯基（Jacob Mizziolowski）隨後穩住陣腳，連續送出4局穩定內容，帶領球隊回歸釀酒人一貫的「防守制勝」節奏。

米吉奧羅斯基投出12個出局數（54 球），接著由左投艾許比（Aaron Ashby）解決一人，菜鳥右投派崔克（Chad Patrick）承擔中繼任務再撐5個出局數，最後由烏里比（Abner Uribe）完成生涯首次多局救援，封鎖勝局。

火力支援：三發陽春砲點燃全場

除了康崔拉斯的首轟外，沃恩在中段追加一發致勝陽春炮，圖朗則在前幾場手感冰冷後於比賽後段補上保險全壘打，為球隊鎖定勝利。

「這裡真的太棒了！」沃恩賽後興奮表示，「觀眾超級熱情，聽聽這氣氛，太不可思議了！我們是為這些球迷打的、為兄弟們打的，真的很特別。」

全場42743名球迷在比賽最後一個出局數出現的瞬間，全體起立歡呼，見證球隊6年來首度突破分區系列賽的歷史性時刻。

Yelich：我們終於跨過那道坎

釀酒人過去幾年在例行賽屢創佳績，但季後賽表現不盡理想。外界質疑「例行賽強隊、十月軟腳」的說法，成為球隊揮之不去的陰影。

老將耶立奇（Christian Yelich）表示：「真的有一段時間了，我們終於跨過這道坎，我們過去也有一些很棒的球隊，只是無法在分區系列賽或外卡賽突破，我真的為這些夥伴感到驕傲，他們堅持到底、毫不退縮，接下來要對上強大的道奇隊，我們得繼續打出同樣的水準。」

