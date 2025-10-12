運動雲

朗希鎖定道奇終結者？　美媒：大谷翔平仍可能成為救援選項

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平生涯首度以「二刀流」身份挑戰季後賽，外界熱議他是否可能臨時救援。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平正迎來生涯首度以投打雙棲身份挑戰季後賽，由於球隊牛棚季末狀況不佳，外界曾出現「關鍵時刻讓大谷救援」的熱議聲浪。不過總教練羅伯斯（Dave Roberts）強調目前計畫已相當明確，大谷暫不會以中繼身份登板；美媒則分析，若有需要，大谷仍可能成為後援選項。

《Essentially Sports》記者阿格拉瓦（Bishnupriya Agrawal）報導，羅伯斯在分區系列賽第3戰前就明確表示，不會讓先發群葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平或史奈爾（Blake Snell）以中繼方式登板。他解釋，這是為了長遠考量，不希望主力投手在短期內承擔過重負荷。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲總教練羅伯斯親自定調，大谷暫不會以中繼登板。（圖／達志影像／美聯社）

外界原本盛傳道奇可能在季後賽讓大谷「臨時客串」中繼，彌補牛棚戰力，但羅伯斯明確否定，「我們沒有考慮那樣的用法。」他也透露，9局關門的任務將交給「令和怪物」佐佐木朗希。

美媒分析，大谷雖暫不會以中繼身份登板，但在關鍵戰況下仍可能成為球隊「緊急後援方案」之一。阿格拉瓦指出，「羅伯斯會在比賽後段啟用他最信任的投手，若情勢需要，大谷也可能被視為後半段的選項之一。緊張氣氛不斷升溫，不過計畫已經非常明確，而收尾的角色，現在屬於佐佐木朗希。」

▲▼洛杉磯道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲美媒指出，佐佐木朗希已鎖定終結者角色。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯佐佐木朗希季後賽

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

