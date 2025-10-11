筒香雙響砲率橫濱6:2轟垮巨人　阿部監督嘆：沒能抓住比賽節奏

記者王真魚／綜合報導

橫濱DeNA在高潮系列賽首輪第一戰以6比2擊敗讀賣巨人，靠著主砲筒香嘉智單場4安打、雙響砲猛打賞，系列賽率先「聽牌」。巨人方面，錯失開局絕佳得分機會，加上投手群遭筒香狙擊，吞下首敗。

巨人在2局「滿壘大中計」，兩出局滿壘時，山崎伊織最終遭三振，留下滿壘殘壘。總教練 阿部慎之助賽後坦言，「明明有機會可以把節奏帶回來，但就是沒能做到。」

▲ 筒香雙響砲轟垮巨人 。（圖／截自横浜DeNAベイスターズ X）

錯失得分機會的下一個半局，筒香就轟出陽春砲助橫濱先馳得點，6局再度開轟，8局又從 中川皓太手中敲出單場第4支安打。筒香此戰4打數4安打、2轟3打點的猛攻，成為決定勝負的關鍵。阿部對這段攻勢無奈地說，「我們有下指示，但那就是失誤。」

先發山崎伊織投6局失4分，雖在前3局掉3分，但第4、5局連飆4次三振、兩局3上3下，展現調整能力。阿部仍給予肯定，「他撐住了，也慢慢找回感覺。能投到那個局數已經很好了。」

由於這是3戰2勝制，巨人若在12日第2戰再輸或戰平，就將遭到淘汰。阿部強調，「還有一次機會。不管今天誰好誰不好，都要好好檢討，明天重新來過。」第2戰預定由戸郷翔征先發，他也宣告，「明天會全力出擊，牛棚全員待命。」