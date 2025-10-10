二軍北遷桃園是省錢？牧野笑了　上任後從未聽過樂天要轉賣

▲牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

樂天桃猿昨發布新聞稿，自2026球季起，二軍訓練基地將由嘉義遷回桃園，引發部分球迷質疑是否為「省錢」。對此，領隊牧野幸輝直言這樣的說法「完全錯誤」，笑著回應，「我有準備這個問題，老實講，這不是省錢，是增加投資！」

「不是 cost down！」牧野：這是一筆投資

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於記者提問有球迷質疑二軍遷回北部是「省錢做法」，牧野聽聞大笑，「這一題我有準備，我就知道大家想問這件事。」

他強調，將二軍訓練基地北遷桃園的決策，背後是長期投資與育成規劃，「球場使用反而要花錢，這是投資案。移回來的目的，就是強化育成環境，培育年輕選手，不是省錢。」

他也特別對球迷的誤解表達遺憾，「可惜辜負這位球迷的想法。我們把這視為一項長期投資，而不是cost down。」

嘉義整修成契機 桃園利於一二軍交流

牧野坦言，嘉義球場正進行整修，是促成球團啟動尋找二軍新基地一大契機。

「事實上，南部我們也評估過作為備案，但全面盤點後最後選擇桃園。」牧野認為，將二軍遷回桃園最大的好處，除了深化一、二軍交流，教練團也能即時掌握並分享選手表現與身體狀況。

「在綜合評估下，我們決定回到桃園球場。我要再次強調，這不是在『cost down』；若要省錢，南部球場其實更適合。」牧野幸輝表示。

天候因素評估過 春訓地點有通盤規劃

針對北部氣候與雨季的訓練問題，牧野表示，「當然在基地異動時有全面考慮北部天氣，我們也評估了訓練環境與場地，包括春訓地點，也一併思考氣候克服方案。」

他透露，目前桃園已有室內練習環境，未來還有進一步擴建與升級計畫，「時間成熟會正式對外公布，請大家拭目以待。」

硬體升級同步啟動 重訓室、設備投入不手軟

牧野透露，球隊將同步增設訓練設備，全面升級硬體設施，「除了昨天發布引進TrackMan 系統之外，未來也會依照球隊實際需求強化相關設備。」

他直言，雖然不可能一次像大聯盟那樣全數導入，但相關預算已經到位，「這不是一筆小數目，設備會依球隊需求優先順序來添購，包括我們將打造全新的重訓空間。」

關於「轉賣」傳言 牧野：從沒聽過

對於外界不時傳出的「轉賣球隊」說法，牧野語氣堅定地否認，「至少截至今天為止，我從來沒聽過球團有不繼續經營或轉賣的說法。反而要感謝球迷的關心，代表大家在乎這支球隊。」