能幫上忙鬆了一口氣　朗希化身道奇救世主：終於能投自己的球

▲▼洛杉磯道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希於第4戰投出3局完美壓制，全場球迷高喊「Roki！」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「令和怪物」佐佐木朗希再度扮演英雄，他在對費城人的國聯分區系列賽第4戰於關鍵時刻登板，連投3局完美壓制，未讓任何打者上壘，以36球完成無安打、無保送、無失分的神級表現，助道奇延長11局氣走對手，挺進國聯冠軍戰。他賽後表示最開心的是，終於能以「朗希的方式」投球。

朗希在8局登板後，接連解決國聯全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）、兩屆MVP哈波（Bryce Harper）與波姆（Alec Bohm），僅用了8球；接著跨局投第9局，再度三上三下，延長10局依舊讓費城人強打群完全無計可施。他總計3局投36球，送出2次三振、無任何跑者上壘，全場道奇球迷高喊「Roki！」的呼聲震耳欲聾。

▲▼道奇晉級功臣佐佐木朗希沐浴在香檳中。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

▲道奇晉級功臣佐佐木朗希沐浴在香檳中。（圖／翻攝自X／Los Angeles Dodgers）

當他走回休息區時，總教練羅伯斯（Dave Roberts）親自上前擁抱，並在賽後的香檳派對上高喊，「為朗希乾杯！」全場球員舉瓶同慶，向這位23歲的日本火球男致敬。

朗希透露，賽前以為自己可能會投2局，「所以我心裡預期大概會從8局開始。當看到比賽進行、平手那一刻被叫上場，雖然準備時間不多，但我馬上切換心態進入比賽，這點很關鍵。」他不諱言，「每次登板的緊張感都有，但我學會在適度的壓力中保持冷靜。現在我更清楚怎麼讓自己投出最好表現，也更信任自己的技術，那讓我能穩定發揮。」

最後他連投了3局，朗希表示目前身體狀態良好，沒什麼疲勞的感覺，「主要是專注在下一局面對的打者，思考要怎麼配球、怎麼掌握節奏。」

談到滿場歡呼與完美投球的心情，朗希仍顯謙遜，「能投完3局幫上球隊，真的覺得鬆了一口氣。」他坦言，例行賽因傷缺陣許久，自己本季幾乎沒什麼表現，「所以只想盡一點力量幫助球隊。現在能在季後賽經歷這些、累積經驗，我覺得很值得，也很開心能為球隊貢獻一點。」

▲▼洛杉磯道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲朗希季後賽4戰無失分，成為道奇牛棚的「救世主」。（圖／達志影像／美聯社）

談到自己目前的狀態，朗希說，「直球的力量、速度、控制都恢復到理想水準，能在好球帶裡主動進攻，讓變化球也變得更有效。」他很感謝能保持健康並發揮實力，「最讓我開心的是，我覺得自己現在終於能『以朗希的方式』投球了。」

如今他不僅找回狀態，更成為道奇牛棚最穩定的存在。季後賽至今，他出賽4場共投5局又1/3無失分、防禦率0.00。

