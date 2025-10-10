羅伯斯向費城致敬！安慰致命失誤投手柯克林：真的讓人難受

▲費城人投手柯克林延長賽致命失誤，葬送延長戰線的機會，道奇總教練羅伯斯暖心安慰。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在率隊擊敗費城人、挺進國聯冠軍戰後，展現風度。他在賽後記者會中主動向對手表達敬意，並替費城人24歲右投柯克林（Orion Kerkering）緩頰，對他在延長賽發生的本壘傳球失誤表示理解，「那真的很難受。」

這場比賽自開局就戰況緊繃至延長賽。費城人總教練湯普森（Rob Thomson）在第7局中途便讓守護神杜蘭（Jhoan Duran）提前上場，甚至動用原定第5戰先發的盧薩爾多（Jesús Luzardo），力拚延長戰線。

道奇則以佐佐木朗希連投3局壓制對手，雙方上演一場經典的季後賽拉鋸戰。最終，道奇靠著對手守備失誤驚險奪勝。羅伯斯賽後向對手致意，「這是一個精彩的系列賽。無論是總管多布羅斯基（Dave Dombrowski）、教練湯普森，還是整個費城人的組織與球員，都展現出極高水準。」

▲羅伯斯強調，「這場比賽是名副其實的經典。」（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯坦言，這是一場硬仗，更是一場「經典之戰」，「我想向他們精彩的一年致上最高敬意。」

對於費城投手柯克林在延長賽出現致命的本壘傳球失誤，羅伯斯語帶同情地說，「那真的讓人難受。其實他們防守整場都非常出色，那是他們練習過上千次的基本動作，只是在那一刻，或許太專注於打者，忘記了出局數與比賽情境。」

他強調，「柯克林是一位非常優秀的投手。當然我們贏球很高興，但他整個賽季的表現非常出色，我由衷尊敬他。」