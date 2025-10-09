運動雲

揮棒節奏出問題！大谷系列賽打擊率0.071　美球迷憂：他也是人啊

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平5打數掛蛋，陷入打擊低潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇今（9）日在主場以2比8不敵費城人，系列賽被追成2勝1敗，錯失3連勝晉級的機會。大谷翔平再度陷入打擊低潮，全場5打數掛蛋，外卡賽首戰轟出雙響砲後火力驟降，進入分區系列賽後更成為球隊打線的「斷點」，對費城3戰打擊率僅0.071，讓美國球迷感到憂心。

大谷此役擔任「第一棒、指定打擊」，5打席分別是左外飛、一壘滾地、揮空三振、左飛、右飛，無法為球隊帶來任何突破口。他在第7局擊出飛行距離362英呎（約110.3公尺）的深遠飛球，根據美職官方數據「Statcast」顯示，若在聯盟30座球場中的4座都會飛出全壘打牆，可惜這一球最終被左外野手接殺。

自10月1日外卡首戰轟出兩發全壘打後，大谷的火力急速降溫，外卡賽第2戰開始，18打數只敲出2支安打；分區系列賽則是14打數僅1安、1打點，打擊率慘跌到0.071，成為打線中明顯的斷點。

季後賽開打至今，大谷的打擊率僅0.174，長打率0.435、OPS 0.675，純長打能力指標ISO雖有0.261，但狀態明顯不穩，23個打席吞下10次三振。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯點名大谷「揮棒判斷不理想」，盼他儘快找回節奏。（圖／達志影像／美聯社）

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今日賽後坦言，「他目前的揮棒節奏有問題，在打席中抓不到『時間差』。從整體來看，他對球的判斷與選擇——要出棒還是要放掉——都不是理想狀態。」

羅伯斯所說的「不理想」正是道奇當前的隱憂。若大谷無法及時走出低潮，道奇想要跨過費城人、挺進國聯冠軍戰，恐怕會變得更加艱難。

美國球迷也紛紛表達擔憂，「對他來說真是一個艱難的系列賽」、「希望他能早日找回狀態」、「這情況不太理想啊」、「17號該醒來了」、「別忘了，他也是人啊」。

