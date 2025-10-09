杜蘭特火箭首秀太狂！23分鐘砍20分　兩隊友也超高效輕取爵士

Houston KD is a PROBLEM ????



20 PTS on 7-10 FGM... a stellar preseason debut for @KDTrey5! pic.twitter.com/IDKTIN1aTD — NBA (@NBA) October 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）今夏轉戰火箭，今（9）日首度披上紅白戰袍正式亮相，在迎戰爵士的季前賽熱身賽中，他僅出賽23分鐘，便以10投7中砍下全隊最高20分，率隊以140比127收下勝利。

在首場對老鷹的熱身賽休兵後，杜蘭特親口確認會在對爵士之戰登場，他兌現承諾並迅速展現巨星價值。從中距離跳投到切入上籃，他幾乎無人能擋，全場10投7中，攻下20分、2籃板、1助攻和1抄截，效率驚人。這場「火箭初登板」也點燃了休士頓球迷對新賽季的期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杜蘭特火箭首秀23分鐘砍20分，效率驚人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

火箭此役火力全開，全隊先發得分全上雙，團隊命中率高達53.6%，三分命中率38.2%，並在總籃板數以47比35全面壓制對手。

不僅杜蘭特表現亮眼，年輕後衛阿門・湯普森（Amen Thompson）同樣驚豔全場，他僅打25分鐘就繳出19分、7籃板、6助攻，另有2抄截、1阻攻。無論快攻推進或組織進攻都遊刃有餘，他在進攻端的成熟度讓人看見火箭未來的希望。

火箭當家中鋒森根（Alperen Sengun）也延續「控衛森根」模式，全場攻下13分、13助攻、5籃板和4抄截，大秀全面身手，是火箭攻守兩端的核心推進器。