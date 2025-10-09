洋基新人施特利特三振小葛雷諾　終止季後賽連16打席無三振紀錄

▲小葛雷諾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

在本次季後賽場面裡，多倫多藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的火燙打擊終於出現中斷，美聯分區系列賽G4中，背水一戰的紐約洋基派出新人右投施特利特（Cam Schlittler）登板，他在5局關鍵時刻三振這位火力正旺的強打者，成功凍結藍鳥攻勢。

這是小葛雷諾在2025年季後賽的首個三振，出現在藍鳥僅以些微領先的關鍵時刻，在這場比賽前，小葛雷諾幾乎無人能擋，他在前3戰的打擊率高達0.615，貢獻3支全壘打、9分打點，並且連續16個季後賽打席未遭三振。

這項驚人紀錄在第5局畫下句點，施特利特在滿球數情況下飆出99英里的速球，直逼好球帶外角邊緣，讓小葛雷諾站著被判出局，結束該局並留下壘上跑者。

Cam Schlittler is the first Yankee to strikeout Vladimir Guerrero Jr. in this series pic.twitter.com/HtmhjXGYIK — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 9, 2025

施特利特本場共投6.1局失4分，後續由牛棚隊友威廉斯（Devin Williams）接手，本場洋基打線反擊無力，在對手擊出12支安打、攻下5分的情況下，條紋軍面對藍鳥8名投手輪番上陣，僅敲6安打、拿下2分，終場以2比5結束賽季征途。