「戰神」艾佛森成功戒酒6個月重生　「人生最棒的決定之一」

Allen Iverson says he’s been sober for 6 months ????pic.twitter.com/MY0wjoa8b5 — NBACentral (@TheDunkCentral) October 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

費城七六人傳奇、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）近日接受《CBS Mornings》專訪時，親口宣布自己已成功戒酒6個月，並坦言這是「人生最棒的決定之一」，「我發現它根本沒有幫助，帶來的全是負面經驗。」

「戒酒是我一生做過最好的決定之一。」艾佛森對主持人杜布瓦（Maurice DuBois）說道。當被問到現在的感受時，他露出招牌微笑，「比以前好多了。喝醉時的你，不再是你自己。當我看到別人喝醉的樣子，就更確定自己做對了。而且我身邊的人都更珍惜現在的我，我也真的愛上這樣的自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾佛森宣布戒酒滿半年，直呼這是人生「最棒的決定」。（圖／記者李毓康攝）

在重新審視自我、修復婚姻的過程中，50歲的艾佛森意識到，酒精是他人生中最大的問題之一，「我已經厭倦與它對抗了。這是一連串的事情。最終當你開始審視自己的成長、生命中真正重要的事、你對家人、朋友、甚至全世界的意義時，我意識到酒精對我毫無幫助。」

艾佛森在回憶錄《Misunderstood》（被誤解的人）中，真誠地面對過去的傷痕——艱困童年、場外風波、婚姻破碎與人生谷底。他坦言，2013年與前妻塔瓦娜（Tawanna Turner）離婚，是他人生最痛苦的時刻，「坐在法庭裡時，我想到以前看七六人隊內部對抗賽、喬治城的練習賽，而那天我低頭看到離婚文件上寫著『Iverson vs. Iverson』，眼淚就這樣滴在紙上。」

▲「戰神」艾佛森走過人生谷底，如今成功戒酒。（圖／取自NBA IG）

如今，艾佛森已與塔瓦娜復合，被問到「是怎麼讓她回來的？」他笑說，「靠了很多Keith Sweat（R&B歌手）的情歌，我真的求了很多次。」

艾佛森和NBA的關係也逐漸和解，「總裁席爾瓦（Adam Silver）對我很好。至於已逝的前總裁史騰（David Stern），他真的很棒，我永遠懷念他，我們的關係在我生涯末期改善許多。」

艾佛森說，「現在的球員們、年輕一代的孩子們，他們說我啟發了他們，讓他們更能自在做自己，敢於表達，我為此感到驕傲。」