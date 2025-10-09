老虎再現1968年攻勢　史庫柏將扛決勝G5先發

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美聯分區系列賽第4戰，底特律老虎在面臨淘汰壓力下展現強大韌性，靠著中後段打線全面甦醒，以9比3大勝西雅圖水手，將系列戰扳成2比2平手，成功逼出關鍵第5戰。這場比賽同時也締造球隊自1968年世界大賽以來，首度在季後賽單場攻下9分的紀錄。

老虎今（9）日遭遇背水一戰，開局幾局情勢並不樂觀，水手迅速取得3比0領先，看似將提前結束系列賽，然而戲劇性的反轉隨即上演，老虎打線終於甦醒，這支自下半季起火力低迷，導致中區榜首優勢大幅流失的球隊，在本場比賽中重新找回久違的爆發力。

5局下，老虎靠著連續安打追回3分，進入第6局，老虎打線徹底點燃，葛林（Riley Greene）率先轟出右中外野454英尺的超大號全壘打，為球隊超前比分，隨後在老虎5比3領先的情況下，巴耶茲（Javier Báez）登場毫不留情地將球送出左外野看台，擊出2分全壘打，比分擴大為7比3。

LIFT OFF



最終，老虎隊以9比3擊敗水手，成功扳平系列戰，將戰線延長至決勝第5戰。這場爆發不僅意外，更是歷史性的一戰，根據《The Athletic》報導，這是自1968年世界大賽以來，老虎首次在季後賽單場攻下9分。

總教練辛區（A.J. Hinch）賽後表示，球隊終於打出期待已久的攻勢，並透露老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）預計在G5擔綱先發。

史庫柏在G2表現略顯不穩，被轟出2支全壘打，最終無關勝敗，不過當他狀況最佳時，能讓任何強打線陷入沉寂，力拚晉級美聯冠軍賽。