老虎9比3退水手　系列戰逼進決勝Game 5

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎隊在美聯分區系列賽第4戰展現強大火力，葛林（Riley Greene）與巴耶茲（Javier Báez）於第6局接連開轟，率隊單局攻下4分，終場以9比3擊退西雅圖水手隊，將系列戰扳成2比2平手，逼入最終決勝戰。

這是老虎睽違一個多月以來首度在主場康美利加球場（Comerica Park）贏球，自9月6日史庫柏（Tarik Skubal）6比0完封白襪後，球隊在主場吞下8連敗，包括前一戰以4比8敗給水手。系列最終戰將於周六（台灣時間）在西雅圖舉行，預計由史庫柏對決柯比（George Kirby）。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）信心滿滿地說，「我最輕鬆、也最興奮的事之一，就是把球交給全棒球界最好的投手。我們帶著滿滿的樂觀與史庫柏一起飛往西雅圖。」

老虎全場攻下9分，是球隊自1968年世界大賽第6戰以13分奪勝後，季後賽得分最多的一場。 比賽初段老虎陷入亂流。先發邁茲（Casey Mize）雖3局送出6K僅失1分，但用球過多導致第4局被換下。左投霍頓（Tyler Holton）登板後陷入亂流，連續讓三名打者上壘無人出局，辛區緊急換上佈局投手芬尼根（Kyle Finnegan），靠雙殺打化解危機。

第5局水手再次進攻，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）安打上壘後靠暴投推進，接著羅利（Cal Raleigh）的安打下回壘得分，水手取得3比0領先，場邊球迷噓聲不斷。

「我整個職業生涯都聽過噓聲，所以不在意，」巴耶茲淡定表示，「那代表球迷對球隊有熱情。」

老虎第5局展開反攻，丁格勒（Dillon Dingler）擊出帶有打點的二壘安打，打破水手先發米勒（Bryce Miller）對戰連續23又1/3局未失分紀錄。史派爾登板後，代打瓊斯（Jahmai Jones）首球敲出左外野二壘打再添1分，巴耶茲補上追平安打，為後續反攻埋下伏筆。

▲老虎游擊手拜伊茲（Javier Báez ）延長賽擊出再見全壘打助隊取勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎游擊手巴耶茲（Javier Báez ）。（圖／達志影像／美聯社）

老虎在第5局追回3分扳平戰局，第6局葛林率先登場，從左投史派爾（Gabe Speier）手中轟出454英尺陽春砲，幫助球隊以4比3超前。這是他生涯第2遠的全壘打，也是康美利加球場自2023年8月以來最遠的一發。

「那感覺太棒了。」葛林談到個人生涯首支季後賽全壘打時笑說，「我已經好一陣子沒打出那樣的球了。」 隨後托克森（Spencer Torkelson）敲出二壘打並靠著麥金斯特里（Zach McKinstry）的安打回壘得分，巴耶茲再補上兩分砲，擴大領先至7比3。

第7局托瑞斯（Gleyber Torres）開轟再添1分，成為老虎本場第三位開轟的全明星球員。第8局巴耶茲擊出滾地球送回第9分，確定勝局。

第1戰先發的梅爾頓（Troy Melton）本場以中繼身分投3局無失分拿下勝投，成為老虎逆轉戰局的重要功臣。 水手總教練威爾森（Dan Wilson）則表示，「我們今天被對方攻破牛棚，但這群投手整季都展現了韌性，接下來回到主場會是我們重新反彈的最好機會。」

