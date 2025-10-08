藍鳥G4由遭到賈吉砲轟的瓦蘭德先發　洋基「外卡英雄」迎敵

運動雲

▲瓦蘭德（Louis Varland）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

藍鳥遭到洋基逆襲逼出G4，賽後總教練施耐德（John Schneider）宣布將以「牛棚車輪戰」迎敵，G3遭到賈吉砲轟追平分全壘打的瓦蘭德（Louis Varland）掛帥先發。

據加拿大媒體《Sportsnet》報導，施耐德說：「就像我賽前提到的，我們今天嘗試賭一把，但結果不如預期。明天所有人都可以上場。」他在第3戰動用了多達6名後援投手，但仍無法守住領先，最終以6比9輸球。

瓦蘭德在第3戰於第4局登板，僅投1局用20球，卻被賈吉轟出追平的3分全壘打。該球時速達100英里，成為比賽轉折點。針對這一打席，前大聯盟球員皮拉（Kevin Pillar）與捕手約瑟夫（Caleb Joseph）在節目上分析認為，瓦蘭德雖投出近乎完美的球路，但面對賈吉的打擊企圖仍「太快進入節奏，少了冷靜調整的時間」。

27歲的瓦蘭德在本季例行賽替藍鳥出賽23.2局，防禦率4.94，送出28次三振。他在7月底從明尼蘇達雙城被交易來到多倫多，當時在雙城投出亮眼的2.02防禦率、49局47K。

9月25日對紅襪的比賽中，他以先發身份投出2局完美內容後退場，藍鳥最終以6比1獲勝。由於藍鳥在系列賽名單中僅有高斯曼（Kevin Gausman）、耶薩維奇（Trey Yesavage）與比柏（Shane Bieber）三位固定先發，原本就規劃若打到G4將以牛棚戰應對。

瓦蘭德與弗勒哈提（Mason Fluharty）、費雪（Braydon Fisher）、里托（Brendon Little）、羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）及南斯（Tommy Nance）等人都在G3出場過，其中比柏僅投2.2局就退場，導致牛棚提前消耗。

左投勞爾（Eric Lauer）本季多次擔任長中繼，他在系列賽第2戰登板時表現不佳，僅抓到1個出局數就被敲3安、失3分。不過，他被視為第4戰的重要後援選項，可能負責吃下多局數。

洋基方面將由卡姆・施里特勒（Cam Schlittler）掛帥先發，這位「外卡英雄」曾在外卡賽對紅襪投出8局12K無失分的精采表現，幫助球隊晉級分區系列賽。

藍鳥在例行賽兩度對上施里特勒，共敲出12支安打、攻下6分，僅被三振5次。如今雙方再度交手，G4將成為生死戰焦點。

