水手教頭威爾森宣布G4先發計畫　米勒扛下晉級重任

▲▼水手米勒。（圖／路透）

▲米勒G4掛帥先發拚晉級。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

西雅圖水手距離睽違24年的美聯冠軍系列賽僅剩一步之遙，8日（台灣時間）他們在分區系列賽G3以8比4擊敗底特律老虎，取得2勝1敗的聽牌優勢，總教練威爾森（Dan Wilson）在賽後宣布，將於G4派出三年級先發右投米勒（Bryce Miller）擔任先發，挑戰關門晉級。

水手今日與前2戰展現截然不同的比賽內容，前2場投手戰後，打線終於全面甦醒，全隊單場8分火力壓制老虎，其中捕手羅利（Cal Raleigh）再度扮演英雄，敲出2分全壘打，全場有3分打點。

水手本場先發投手吉爾伯特（Logan Gilbert）同樣功不可沒，主投6局僅被擊出4安打、失1分，送出7次三振無保送，拿下生涯首場季後賽勝投。

根據《MLB.com》報導，總教練威爾森已決定G4由三年級右投米勒（Bryce Miller）掛帥先發。米勒去年出賽31場、投180.1局，防禦率僅2.94；但今年受到右肘傷勢影響，整體表現明顯下滑，僅出賽18場、投90.1局，防禦率高達5.68，威爾森表示，G4比賽可能採取短先發策略，隨時準備啟用牛棚救援。

水手的牛棚戰力在前一戰發揮穩定，除佛格森（Caleb Ferguson）外，其他投手皆順利壓制對手，威爾森指出，若米勒提前退場，將由牛棚全面接手：「我們有很好的牛棚深度，如果比賽需要，他們隨時準備好接手。」

儘管米勒本季數據不佳，但他過往穩定的控球與壓制力，仍被教練團視為臨場抗壓的重要因素，威爾森表示：「有時候球員會在壓力最大的時刻拿出最好的表現，他擁有那樣的天賦與膽識。」

若水手能順利拿下第4戰，他們將自2001年以來首次打進美聯冠軍系列賽，改寫長達24年的等待。

