「有鬼幫我！」賈吉奇蹟3分砲寫罕見紀錄　藍鳥教頭只能苦笑

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）率領下強勢反彈，賈吉在4局下轟出扳平比數的三分全壘打，單場4打數3安打、4打點、3得分，率領球隊以9比6逆轉勝，成功扳回一城。他賽後回顧全壘打笑言，「我打到時覺得有機會，但風向難測，不知道會不會被吹成界外。不過看來是有幾個鬼幫我把球留在裡面了。」

根據Statcast數據，它是賈吉生涯打出全壘打時擊中球速最快（99.7英里）、球路最靠內角（距身體僅1.2英呎）的一球，也是自2008年引進追蹤系統以來，全聯盟最快的內角全壘打。

洋基總教練布恩賽後激動表示：「那是屬於世界最頂級球員的表現。這支球棒在關鍵時刻的揮擊太特別了。我能想到能打出那種球的右打者，也就兩位，包含馬丁尼茲（Edgar Martinez）和拉米瑞茲（Manny Ramirez）。」布恩補充說：「他是我見過最受隊友尊敬、最被愛戴的球員之一。所有人都仰慕他、信任他、希望得到他的肯定。這就是賈吉的特質。」

藍鳥總教練施耐德（John Schneider）則苦笑說：「給他應有的讚美吧，那真是一個荒唐的揮棒。我只希望他今晚吃壞肚子或睡不好，不然真的太難對付了。」

他接著說：「我們知道他在哪裡，也知道他有多危險。我願意讓投手丟100、101英哩的速球配上犀利的變化球去挑戰他，但今晚就是沒奏效。」

賈吉此役4打數3安打、3得分、4打點，率隊完成洋基季後賽史上在「淘汰邊緣」的最大逆轉。 他還在外野完成兩次精彩守備，阻止藍鳥擴大領先。

賈吉在分區系列賽打擊火燙，打擊率保持5成，他賽後淡定表示：「今晚的確很特別，但工作還沒結束。希望接下來還能有更多像這樣的時刻。我們明天還有一場大戰，期待再創奇蹟。」