味全龍6將加盟墨爾本王牌　首參戰韓職秋季聯盟拚冠軍44萬獎金

▲味全龍隊投手曹祐齊。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

澳洲職棒墨爾本王牌隊（Melbourne Aces）宣布，將在10月前往南韓參加2025年蔚山KBO秋季聯盟（Ulsan-KBO Fall League），這是球隊史上首次受邀參與該賽事。根據球隊官網消息，王牌隊此次不僅帶上澳職聯頂尖的球員陣容，還特別從中華職棒味全龍隊借調六名球員助陣，包含投手郭郁政、曹祐齊、張鈞守、林柏佑、陳志杰，以及捕手林辰勳。

王牌隊在公告中表示，這批來自中職的年輕投手群與具經驗的捕手將大幅強化球隊的深度與戰力。27歲的郭郁政擁有五季中職資歷，累積超過百場登板經驗，2022年投出99.2局、防禦率3.43的成績；22歲的曹祐齊則被形容為味全龍最穩定的年輕投手之一，四年來累積100局投球、防禦率3.06，從2022年至2024年間未被擊出任何全壘打。球隊也提到，22歲的張鈞守雖然出賽數有限，但展現不錯的壓制能力；21歲的林柏佑與22歲的陳志杰都是潛力股，未來發展值得期待。

至於捕手林辰勳，王牌官網指出他是「具有成熟配球能力的年輕捕手」，五個賽季累積92場出賽，2023年球季還曾轟出兩支全壘打，將為球隊的投捕搭配注入經驗與穩定度。

王牌隊首次在亞洲參賽，球團表示，希望透過與亞洲頂級球隊的交流與競爭，展現墨爾本棒球的國際競爭力，也期待味全龍的年輕戰力能為球隊注入全新能量。

根據韓國媒體《慶尚日報》報導，本次賽事KBO主辦，蔚山市與文化體育觀光部共同贊助。參賽球隊共有11支，包括韓職球隊LG雙子、樂天巨人、起亞虎、NC恐龍、三星獅等，以及高陽球隊、大學選拔隊、獨立聯盟選拔隊、澳洲墨爾本王牌隊、日本獨立聯盟選拔隊與中國江蘇隊。

正式賽事自14日起至11月1日止，共進行68場比賽，包含準決賽與決賽。比賽場地分布於蔚山文殊球場、尚洞球場、馬山球場及機張球場等地。

所有比賽將透過tvN SPORTS、TVING與YouTube等平台進行直播。冠軍隊將獲得2000萬韓元（約新台幣44萬元）獎金，亞軍則獲得1000萬韓元（約新台幣22萬元），而最有價值球員（MVP）可獲得100萬韓元（約新台幣2.2萬元）獎金。

