從沒讓他在輕鬆局面登板！　蒙西、史密斯盛讚朗希投球「令人愉快」





▲史密斯、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（7）日在客場擊敗費城人，在國聯冠軍系列賽取得2連勝，距離晉級僅剩一步，雖然球隊在9局被打線追近比分，原本3分領先被縮小到只剩1分，但最終由佐佐木朗希登板守成順利收下勝利，賽後他獲得隊內2位前輩蒙西（Max Muncy）、史密斯（Will Smith）的誇獎。

比賽結束後，內野手蒙西談到9局下，球隊以4比3領先、2出局一三壘有人、僅差一擊就可能被追平的情況下登板的佐佐木時說：「那絕不是一個輕鬆的局面，而他能在那種場面投出那樣的球，真的令人難以置信，我們從來沒有讓他在輕鬆的情況下登板，但他完全沒有退縮，能夠拿下那個出局數，真的太關鍵了。」

▲佐佐木朗希、弗里曼（Freddie Freeman）、蒙西。（圖／達志影像／美聯社）

他接著說道：「這裡的氣氛真的很驚人，但這已經不是『氣氛很好』這種層次的問題，朗希曾在WBC、在日本的冠軍戰經歷過大舞台，但這裡的季後賽是完全不同的世界，然而他絲毫沒有動搖，仍然按照自己的方式投球，看著他投球真的讓人愉快。」語氣中充滿對這位年輕右投的信任與驕傲。

捕手史密斯同樣給予高度評價：「他用漂亮的投球結束了比賽，看起來非常冷靜，甚至像是在享受這個舞台，他現在已經漸漸習慣牛棚角色，準備工作也越來越到位，實際上也確實完成了出色的任務。」