運動雲

>

洋基快被淘汰！　傳奇球星補刀：A-Rod復出才有救

▲▼ A-Rod收購灰狼計畫再進一步。（圖／達志影像／美聯社）

▲A-Rod（Alex Rodriguez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

洋基在美聯分區系列戰連輸兩場，被藍鳥打得節節敗退，眼看即將被淘汰出局。賽後，前紅襪名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）在球評節目上直言，除非洋基傳奇球星吉特（Derek Jeter）和「A-Rod」（Alex Rodriguez）奇蹟式復出，否則洋基的晉級希望近乎渺茫。

季後賽一路走來，洋基的表現可謂跌宕起伏。在外卡系列戰，他們和紅襪鏖戰至第三場生死關頭才勉強晉級。然而進入分區系列戰後，洋基卻再度陷入困局，連輸兩場，面臨淘汰邊緣。這樣的表現，讓不少球迷對這支球隊的未來深感憂慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據大聯盟的歷史數據，5戰3勝制的系列賽中，前兩場客場全敗的球隊有高達91.2%的概率會被淘汰，其中更有約六成的球隊直接遭橫掃。洋基目前的處境不容樂觀，他們的晉級希望僅剩8.8%，成為少數逆境翻盤的案例幾乎是不可能的任務。

面對這樣的絕境，歐提茲毫不留情地在球評節目中「送上一刀」，直指洋基已無力回天。老爹的話語中更帶著一絲調侃，他笑稱，除非昔日洋基傳奇球星吉特和「A-Rod」突然回歸，才有可能力挽狂瀾。這一番話既展現了紅襪世仇的火藥味，也讓洋基球迷心情更加沉重。

關鍵字： MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

中職「大型配對」現場！葉保弟、一粒被點名　男、女球迷意外脫單

中職「大型配對」現場！葉保弟、一粒被點名　男、女球迷意外脫單

大谷翔平總能帶來新震撼　道奇高層驚嘆：人類大腦根本無法理解

大谷翔平總能帶來新震撼　道奇高層驚嘆：人類大腦根本無法理解

道奇豪取8連勝、場均6.25分　羅伯斯揭打線火力秘訣

道奇豪取8連勝、場均6.25分　羅伯斯揭打線火力秘訣

鄧愷威本季寫紀錄　感性發文謝球迷「凌晨四點的台灣陪我奮戰」

鄧愷威本季寫紀錄　感性發文謝球迷「凌晨四點的台灣陪我奮戰」

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

羅伯斯親口證實：若打到第5戰　大谷翔平將再登板先發

羅伯斯親口證實：若打到第5戰　大谷翔平將再登板先發

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

熱門新聞

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

中職「大型配對」現場！葉保弟、一粒被點名　男、女球迷意外脫單

大谷翔平總能帶來新震撼　道奇高層驚嘆：人類大腦根本無法理解

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員

2佐佐木朗希戲劇9局下2球關門

3李凱威雙冠　中職個人獎出爐

4要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

5中職「大型配對」現場　葉保弟、一粒被點名

最新新聞

1道奇締造自1971年以來首見紀錄

29局3分領先未派佐佐木　羅伯斯解釋

3洋基教頭布恩暗示G3將調整打線！

4美媒驚言：MVP應改名大谷翔平獎

5佐佐木朗希戲劇9局下2球關門

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【英雄救援】小黃乘客突心臟痛！他打給警：我要違規了

【應該不會被發現吧？】跨越3車道左轉...警察靜靜看著你裝

【救災出發前遇見天使】她趕車花蓮途中　補給超人悄悄塞來一袋…

【二寮無照猴狂飆】撞死17歲少年...事發前後座妹嗨翻尖叫

【鏟兩下惹議】陪賴清德勘災！徐榛蔚挨酸擺拍…縣府說話了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366