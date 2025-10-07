洋基快被淘汰！　傳奇球星補刀：A-Rod復出才有救

▲A-Rod（Alex Rodriguez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

洋基在美聯分區系列戰連輸兩場，被藍鳥打得節節敗退，眼看即將被淘汰出局。賽後，前紅襪名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）在球評節目上直言，除非洋基傳奇球星吉特（Derek Jeter）和「A-Rod」（Alex Rodriguez）奇蹟式復出，否則洋基的晉級希望近乎渺茫。

季後賽一路走來，洋基的表現可謂跌宕起伏。在外卡系列戰，他們和紅襪鏖戰至第三場生死關頭才勉強晉級。然而進入分區系列戰後，洋基卻再度陷入困局，連輸兩場，面臨淘汰邊緣。這樣的表現，讓不少球迷對這支球隊的未來深感憂慮。

根據大聯盟的歷史數據，5戰3勝制的系列賽中，前兩場客場全敗的球隊有高達91.2%的概率會被淘汰，其中更有約六成的球隊直接遭橫掃。洋基目前的處境不容樂觀，他們的晉級希望僅剩8.8%，成為少數逆境翻盤的案例幾乎是不可能的任務。

面對這樣的絕境，歐提茲毫不留情地在球評節目中「送上一刀」，直指洋基已無力回天。老爹的話語中更帶著一絲調侃，他笑稱，除非昔日洋基傳奇球星吉特和「A-Rod」突然回歸，才有可能力挽狂瀾。這一番話既展現了紅襪世仇的火藥味，也讓洋基球迷心情更加沉重。